富旺董事長林正雄表示，此案歷經半年的時間與地主協商討論後順利取得，看準週圍金屬製品製造、電子零組件製造、機械設備製造和塑膠製品製造業等產業蓬勃發展，廠辦交易與需求將更趨明顯，預計興建廠辦大樓進行銷售，為地區經濟注入新活力。

林正雄說，該案土地上仍有廠房，以目前規劃設計進度來看，預計2025年有機會開工動土。富旺此次插旗新北市，象徵已成功跨出中南部地區，不動產布局已揮軍插旗北台灣，為富旺營運寫下新篇章。

根據信義全球資產最新資料統計顯示，今年上半年商用不動產、土地交易金額持續成長，主要受惠於產業自用需求、市區重建題材發酵，帶動多家上市櫃公司、開發商砸重金進場。

統計今年上半年，上市櫃法人商用不動產交易金額達638億元，加計土地交易金額594億元，總計H1商用不動產、土地市場交易量高達1,232億元、年增31％，凸顯商用不動產在台灣已逐步增溫。

展望2024年下半年，富旺對於整體營運正向成長持審慎樂觀看法。目前旗下成屋包括【站前富時代】、【協奏曲】、【心海城】、【雲科莊園】陸續交屋入帳，奠定公司營運規模放大外，包括【讚時代】、【悅時代】、【華時代】、【微美居(御金特區) 】、【微美居(鉑金特區) 】等個案，總銷合計達46億元、平均銷售率均已近完銷，將陸續進入完工交屋階段，有望在今年底再為富旺營運注入強勁的成長動能。