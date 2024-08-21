現代人購物習慣將發票存載具，一名男子近日收到自稱是財政部雲端整合服務平台的email，表示因載具歸戶錯誤，要他點連結更新，並輸入信用卡卡號等資料，他細看才發現網站有簡體字，又想到載具不需要綁信用卡，才驚覺是詐騙。

原PO昨（20）日於臉書社團《爆廢公社》指出，收到財政部雲端整合服務平台的email，指因載具歸戶信息錯誤，無法完成中獎發票核驗，導致匯款作業未成功，要求即時更新信息；信件中還提供載具歸戶的步驟及連結等。

男子收到詐騙信。（圖／翻攝自爆廢公社）

依照信件中的連結點選，被要求輸入信用卡卡號。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO點選連結後發現需輸入信用卡或簽帳金融卡帳號、卡片有效日期、安全碼，以及手機號碼等資訊，仔細一看欄位有的字還是簡體字，加上載具不用綁信用卡，讓他驚覺是新的詐騙手法。

網友看了他的貼文，紛紛表示，「詐騙越來越狠」、「詐騙越來越誇張了」、「連載具都淪陷了」、「信用卡資料給了就會被盜刷了啦」、「簡體字露餡了。」