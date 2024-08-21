電動車充電設備商馳諾瓦科技，今(21)日宣布與美國電動重型運具大廠WattEV Inc.合作，將共同開發位於美國加利福尼亞州的三個充電站，包含聖貝納迪諾充電站、貝克斯菲爾德貨運中心充電站以及長灘港充電站，共建置56個充電設備，可提供超過百台商務卡車充電需求。

馳諾瓦表示，此次合作可解決商務車隊在充電空間與時間限制的問題。該聖貝納迪諾充電站為南加州內陸的貨運樞紐中心，預計建立12個360kW(瓩)超高速充電設備，最高可同時為24輛卡車充電，一台電動卡車電力從0到80％，只需2至3小時。貝克斯菲爾德充電站則位於貨運中心，配置16台360kW超高速充電設備，以及15台240kW快速充電設備。

長灘港充電站則專為高效運輸設計，共建置13個360kW充電設備，可同時為26台電動卡車充電，並計劃於2026年升級擴張電力為MCS充電系統。