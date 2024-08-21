生活中難免發生撞到頭的意外，在無明顯外傷情況下，大多數人都會採取休息、冰敷來緩解疼痛。然而，神經外科主治醫師謝炳賢提醒，務必要小心慢性硬腦膜下腔出血，其症狀的發生為緩慢進行，且患者可能會出現行動不便、言語困難等類似中風的情況，容易被混淆。除了年長者外，包括有頭部外傷病史、使用抗凝血藥物、酗酒、癲癇等，都是高危險族群，不可不慎。

醫師謝炳賢在個人粉專發文表示，慢性硬腦膜下腔出血是指在頭部受到撞擊後，腦膜下腔緩慢出血，血液逐漸累積，形成血腫壓迫腦部。而此類出血，常在受傷後的數周到數月間才逐漸顯現症狀，因此相當容易被忽略。

謝炳賢接著說，慢性硬腦膜下腔出血的早期症狀可能不明顯，但隨著血腫壓迫腦部，會慢慢出現明顯症狀。其症狀相當多元，患者可能會出現頭痛、頭暈；有些人會有行動不便、單側肢體無力、記憶力下降、言語困難等，類似中風的症狀，嚴重時甚至會導致癲癇發作或昏迷。

談及慢性硬腦膜下腔出血的高危險族群，謝炳賢指出，主要為年長者，尤其又以曾有頭部外傷病史的長者最常見；此外，有使用抗凝血藥物、酗酒、癲癇的人，也較容易發生此病。

針對慢性硬腦膜下腔出血的治療方式，謝炳賢提到，輕微的病例可以透過觀察和藥物治療來控制症狀。然而，對於較嚴重的血腫，通常需要進行手術引流，將血腫排除，以減少對腦部的壓迫。