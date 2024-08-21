澎湃新聞21日報導，據天津南開大學官網消息，今年是南開大學建校105周年。8月21日，同是南開大學2001級校友的字節跳動創始人張一鳴、CEO梁汝波，共同捐贈2億元（人民幣，下同，約合新台幣8.8億元），主要用於支持南開數學研究和人才培養。

南開大學新聞網報導，本次捐贈將為南開數學研究和人才培養提供有力支持，助力南開數學未來發展。

公開資料顯示，這並不是張一鳴第一次向母校捐款。據南開大學發展委員會辦公室官網消息顯示，2019年恰逢南開大學百年校慶，當年10月10日，張一鳴在南開大學設立了「南開大學創新基金」，並作為創新基金的發起人向該基金捐贈1億元，南開大學黨委書記楊慶山向張一鳴頒發捐贈紀念牌。

此外，為支持學校師資和人才隊伍建設，張一鳴向南開人才建設基金捐贈1000萬元。

張一鳴在2019年表示，南開大學是自己母校，在南開留下了很多難忘回憶。創新基金的設立，是希望為學校創新氛圍的營造起到積極作用，進一步提升師生的創新創業的積極性，為此，他還特地去劍橋考察了劍橋創新基金的運作情況。感謝母校和張文中對創新基金設立的大力支持和肯定。

此外，為支持學校師資和人才隊伍建設，張一鳴向南開人才建設基金捐贈1000萬元。今年是南開大學百年校慶，祝福母校在新百年再創輝煌，還將在更多領域持續支持南開發展。

南開大學數學學科源於1920年姜立夫創建的算學系，是當時中國大學第二個數學系。經過幾代南開人的努力奮鬥，特別是自1985年陳省身回母校創建南開數學研究所（現陳省身數學研究所）以來，南開大學數學學科已成為專業門類齊全、研究實力雄厚的數學自主研究和人才培養基地。

據南開大學，南開數學在大陸教育部第五輪學科評估中取得了重大突破，已躋身於大陸國內數學學科第一陣營。近五年取得兩項開發中國家科學院數學獎。自開發中國家科學院數學獎設立至今，共有8位來自中國大陸地區的數學家獲此殊榮，其中南開大學有4人榜上有名。此外，2022年，張偉平院士擔任了第29屆國際數學家大會（ICM）菲爾茲獎評選委員會委員，成為中國大陸第一位擔任如此重要職務的數學家；龍以明院士擔任本屆大會的程序委員會委員，ICM程序委員會負責確定大會所有邀請報告人選，在國際數學家大會上作報告是數學家的極高榮譽。