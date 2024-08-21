野田佳彥談及，日本台灣交流協會和台灣日本關係協會之間，以經濟領域為主，每年都會簽署各項合作協定，截至目前為止，已經簽署了60多項合作協定，這些協定是推動日台實質合作的重要基礎。

野田佳彥回顧，他在擔任首相期間，日台間也簽署了相互投資保障協定及實現開放天空等協定，雙邊關係有重大的進展。新冠疫情爆發前的2019年，台灣的訪日旅客人數為489萬人次；2023年赴日旅遊的台灣人數，已經恢復到約420萬人次；今年1月到6月的半年期間，台灣赴日旅遊人數逼近300萬人次，已經遠超過2019年的最高紀錄。

野田佳彥表示，台灣很早以前就公開表示，將尋求加入CPTPP。對日本而言，台灣是共享自由、民主、基本人權、法治等普世價值，極為重要的夥伴，也是重要友人。對於台灣提出申請加入，日本表示歡迎。

野田佳彥說，近幾年來，台灣的半導體產業快速發展，已經成為全球半導體供應鏈中不可或缺的一環，同時也拉抬台灣的經濟成長。在此一背景下，今年2月台積電熊本一廠舉行開幕儀式，日本政府也宣布將為熊本二廠提供相關的支援。包括在半導體產業在內，個人樂見日台間的經貿關係能越加緊密發展，同時歡迎台灣提出申請加入CPTPP。

另外，野田佳彥指出，就個人所知，凡涉及CPTPP新成員國在申請加入時，申請加入的經濟體必須要能完全符合CPTPP的高標準，並且未來是否具備持續滿足該高標準的意圖及能力，都必須接受嚴格的審查。

野田佳彥說明，他是第一位在國會質詢中，提出 TPP存在意義重要性的國會議員，「在野田內閣時，我們做出了參加TPP成立協商的政治性判斷。就個人情感而言，或就身為日本國會議員而言，我能為台灣做什麼？我將持續思考這個問題」。

最後，野田佳彥表示，毫不誇張地說，世界各國現在都開始意識到台海和平穩定的重要性了，這已變成世界的共識。對擁有共同基本價值，以及維護和平與穩定國際秩序的國家而言，尤其是與台灣有密切關係的鄰國日本，應該率先持續不斷地向國際社會傳達此一訊息，個人認為這點至關重要。

野田佳彥強調，「個人也對台海局勢深表憂慮，我堅決反對任何單方面想透過武力或脅迫方式改變現狀的企圖」。

野田佳彥曾於2012年9月在聯合國大會上，發表題為《對明天的責任：三種睿智》的一般政策性演說，其中第三項睿智，就是具有彼此間糾紛發生時，能以基於法規原則，理性處理解決問題的能力。他說，「有鑑於烏克蘭、中東、朝鮮半島、南海、東海等情勢的發展，現在正是我們捫心自問，第三項睿智的真實價值，究竟為何的時候了」。