隨著今年台灣經濟表現亮眼，帶動房市交易熱絡，預售市場表現也屢創紀錄。永慶房產集團比較2021年至2024年迄今預售屋成交件數和總銷金額的房市表現，2024上半年預售住宅的成交件數高達74,866件、總銷金額1.3兆元。數據顯示，光是2024年上半年預售交易件數和總銷金額，就已經達到去年2023全年的75.3％和83.7％。

若與2021年和2022年的預售市場全年數據做比較，2024上半年的預售表現也分別達到2021年成交件數的80.7％、總銷金額的103.7％；2022年成交件數的96.5％、總銷金額的113.5％。2024年光是半年的總銷金額，就已經超越2021年和2022年的全年表現，顯示今年預售市場的火熱程度非同一般。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2024年隨著台灣經濟數據持續亮眼，民眾購屋信心大增，帶動預售屋房市更加暢旺。2024上半年除了2月因農曆年假使預售市場交易量下滑外，其餘月份交易量月月破萬件，5月單月交易量更高達1萬5千餘件，突破歷史紀錄。陳金萍表示，2024下半年國內經濟若保持穩健、低利環境持續、地緣政治穩定、亦無激進的打炒房政策的情況下，2024全年預售市場表現超越去年的機會相當大。

陳金萍也指出，2024年預售屋總銷金額成長幅度明顯高於成交件數，顯示預售屋的平均總價仍不斷上漲。觀察2023年6月七大都會區預售屋平均總價，除台北市高達4,208萬元外，其餘六大都會區均在2,000萬元以下；但是到了2024年6月，新北市、新竹縣市和台中市的預售屋平均總價皆已突破2,000萬元。

在房價漲幅的部分，除新竹縣市和台南市預售屋平均總價漲幅在10％以內，新北市、桃園市和高雄市都有18.1％-25.7％的年漲幅；台中市的年漲幅更是高達31.5％，漲幅驚人。台北市預售屋房價漲幅雖只有11.5％，但考慮到台北市房價基期高，一成多的房價漲幅亦不容小覷。

陳金萍指出，預售屋價格反映的是對未來房價的預估，在台灣經濟發展穩健樂觀、低利環境持續的大環境下，使預售屋價格有所支撐，更可能進一步帶動中古屋價格上漲。展望下半年的房市，全球經濟發展是否會維持穩健趨勢、美國總統大選結果、以及地緣政治變化，都可能會對台灣房市產生影響，值得持續觀察。