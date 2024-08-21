華碩電競品牌ROG玩家共和國於2024德國科隆電玩展（Gamescom）推出一系列玩家首選重裝，除了初登場的Advanced AI PC專用AMD X870E／X870主機板新品外，升級進化的一體式水冷散熱器，還有多款電競周邊、26.5”QHD OLED電競螢幕、WiFi 7解決方案與採用氮化鎵（GaN）MOSFET的兩款高階電源供應器ROG Thor 1200W Platinum III／ROG Strix 1000W Platinum，展現電競強實力。

ROG也宣布VALORANT Champions 2023冠軍「Max Mazanov（《特戰英豪》遊戲ID：Demon1）」出任周邊產品代言人。Demon1在2023 VCT東京大師賽和VALORANT冠軍賽中的出色表現聞名於世，並被公認為電競界的耀眼新星。未來他將參與產品開發測試，針對設計與功能提供建設性反饋。華碩電競裝備與配件事業部總經理黃彥超表示，「Demon1的加入意義重大，其專業的見解有助ROG團隊持續創造出更多電競玩家真正需要和想要的夢幻逸品。」

ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme一體式水冷CPU散熱器，從先前第八代Asetek幫浦進化為Asetek Emma Gen8 V2，保留的嵌入式VRM風扇設計能協助主機板VRM冷卻，此外，透過單一線材就能連接三組風扇的ARGB燈光與風扇控制，風扇除具備高效馬達，厚度亦增至30mm，以確保穩定氣流與出色的噪音表現。

ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme還內建升級版的3.5吋LCD螢幕，具60 Hz更新率和640 x 480的解析度，並能透過Armoury Crate自定義設定，展示豐富的ROG桌布、個性化內容或實時系統資訊。

ROG旗下全新電競鍵盤／滑鼠與耳機新品，也在此回電玩展中首度亮相。ROG Falchion Ace HFX磁軸電競鍵盤採用精巧的65％佈局，並將其融於60％的鍵身框架，其具備8,000 Hz輪詢率、0.125毫秒的疾速反應，及能精確地自定義由0.1至4.0 mm的觸發鍵程，搭配5層消音結構與矽膠gasket結構設計，能充分吸收空腔音與緩衝的打字手感，增強擊鍵體驗。

ROG Strix Scope II 96 RX Wireless電競鍵盤配置了反彈延遲近乎為零ROG RX光學機械軸，搭配ROG輪詢率加速器，還能在0.125毫秒的反應速度下將設備輪詢率提高至8,000 Hz。而三模連線則可連接多達三組Bluetooth®裝置、2.4 GHz無線（搭載ROG SpeedNova技術）與有線USB，其內建的消音泡棉亦可吸收回音。此外，ROG Strix Scope II 96 RX Wireless另具備支援Xbox Game Bar和錄製功能的快捷鍵，再加上符合人體工學、三種傾斜角度的可拆卸式手托，可滿足各種情境、長時間使用的需求。

由創新生物基尼龍材質打造的全新ROG Harpe Ace Mini電競滑鼠僅49克，內建42,000 dpi的ROG AimPoint Pro光學感應器，搭配玻璃追蹤技術及獨家光學微動開關，可提供瞬時觸發和1億次點擊壽命。另經優化的ROG SpeedNova技術，能在高度干擾的無線環境中保持穩定的連線速度，另加購ROG輪詢率加速器，則可在無線及有線模式下達到8,000 Hz的輪詢率。

月光白版本的ROG Strix Impact III Wireless電競滑鼠，支援雙串流無線連接（2.4 GHz RF／藍牙），其中在藍牙模式下可與至多三組裝置配對，高續航力的電池能支援持續使用618小時，2.4 GHz RF無線連接模式亦可達450小時。

ROG Pelta是一款為所有玩家而生的多功能三模連線電競耳機，其採用全新橢圓耳殼，以及直覺的按鍵設計，玩家於遊戲過程中調整設定更直覺便捷；輕僅309 克的ROG Pelta，附有三段可調節式彈力帶，並使用透氣布料以減輕配戴壓力，長時間使用也不會感到負擔；而包含藍牙、USB-C有線，以及內建ROG SpeedNova無線技術的低延遲2.4 GHz RF在內等三模連線，亦相容多款設備，如：PC、Mac、Nintendo Switch™、PlayStation® 4 ／ 5和行動裝置，搭配50 mm ROG鍍鈦振膜驅動單體，可提供豐富且細膩的音質體驗；而20 Hz–20 kHz的廣泛頻率覆蓋範圍與10 mm超寬頻麥克風，則確保在激烈的對戰時刻，也能擁有清晰明確的語音通訊。全新ROG Pelta在2.4 GHz RF模式下，電力長達60小時，快速充電15分鐘就能使用3小時，

本次ROG也發表兩款創新的26.5吋QHD（2560 x 1440）OLED電競螢幕， 包括全球首款1440P 480Hz的OLED螢幕ROG Swift OLED PG27AQDP，搭載抗反射鏡面面板，亦配備DisplayPort™ 1.4（DSC）與HDMI® 2.1連接埠，以及Shadow Boost、AI Crosshair、AI Visual、AI Sniper，與MOBA Map Helper等ROG AI助理技術。另ROG Strix OLED XG27ACDNG，內建360 Hz QD-OLED反射抑制面板，並同樣配置DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI® 2.1與支援90W電力輸出的USB-C連接埠，應用彈性多元。

兩款螢幕皆具備0.03 毫秒GTG反應時間，並附三年保固，同時支援全新OLED Care＋功能，可提供使用者進階設定，如工作列偵測、周邊／全域調光控制，以保護OLED面板。加上DisplayWidget Center，不需藉由OSD就能輕鬆且快速調整OLED和AI Visual，創建自定義配置設定，針對不同內容優化顯示效果，甚至還可透過App Tweaker為特定應用程式打造專屬顯示模式。

此外，華碩亦同步推出數款WiFi 7新品ROG Rapture GT-BE19000、ASUS RT-BE86U雙頻路由器

，與ROG USB-BE92 USB適配器。其中，ROG Rapture GT-BE19000電競路由器配備最新WiFi 7技術，具320MHz頻寬，採用6 GHz頻段和4096-QAM，以大幅增加網路容量和傳輸量，成就19,000Mbps的總連線速率。同時還具備多種WAN連接選項，包括2.5 Gbps ／ 10 Gbps埠與USB WAN埠，其支援AI WAN檢測，以及4G LTE和5G行動網路分享，可直接透過手機執行WAN備援。