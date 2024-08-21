近日全台地震搖不停，讓許多人心慌慌。日前16號早晨，花蓮發生芮氏規模6.3地震，更是今年第三大震度的地震，讓很多人一早被嚇醒。今年有感大地震頻發，不僅讓老屋屋主都更、危老重建意願提高，似乎也讓民眾買房更注意房屋耐震性，進而讓市場耐震建案人氣大幅攀高。

根據代表建案人氣的591新建案活耀榜的最新資料顯示，統計至8月1日止，北市天龍國12個行政區中，共有大安、信義、文山、士林、南港、中山、中正、大同、松山等9個行政區，區內耐震、制震建案人氣居高不下，其中，北市蛋黃、房價最貴的「大安區」人氣最高的15個建案中，強調制震、耐震性能的建案就有4個進人氣榜，排名還分居2、3、6、7名，都在前段班；其次，房價同樣驚人的信義區，人氣最高的15個建案中，也有3個強調制震、耐震性能，人氣排名分居3、5、10名，台北耐震建案目前在各區域人氣都相當不錯，甚至部分高房價地區，耐震建案人氣都快出現「霸榜」的狀況。

對此，全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處，地震本就頻繁與密集，而且，隨著近年有感大地震發生頻率變高，光是今年到20號下午為止，全台有感地震就高達455起，芮氏規模5以上的地震甚至還有116起、最大芮氏規模甚至高達7.2，頻繁的大地震讓民眾居住安全意識明顯提升，現在不僅有不少老屋的屋主想換屋或都更，民眾對於買新建案也都會開始關注建案的耐震性能，造成市場中強調耐震、制震的建案，在各個區人氣、買氣出現走高。

劉永昌指出，大地震發生頻率變高，民眾開始關注建物耐震性是必然的趨勢，因為，一旦房子因地震倒塌，可能就會對資產、生命產生無法挽回且嚴重的衝擊。目前看來房價越高的地區，民眾買房挑選耐震建築，想保護資產、提升居住安全的意識最為明顯。

另外，劉永昌觀察，目前北市這些人氣高的耐震建案，有不少價格還相當突出，並沒有因為賣得比較貴，而人氣下滑，出現「越耐震、越貴、人氣越高」的現象。以屬於大安區科技大樓生活圈的耐震建案「亞昕敦南」與「冠德安沐居」來說，分居大安區建案人氣榜的第2與第7名，其開價分別為每坪150-180萬與每坪200萬，都比區域新建案平均開價每坪168萬高出不少。而且這樣的現象，不僅在高價區，就算是屬於市郊區的文山區新案「元利四季莊園」，甚至甫公開就在區域人氣度衝到第一，市場更傳出每坪成交價已達120萬以上，創文山區歷史最高價，足可見耐震建築目前「好賣、價格好」的特性。

不過，劉永昌提醒民眾，建案耐不耐震，不是建商用鋼筋比較粗、鋼筋用量比較多等模糊的宣傳用語就可以帶過，特別是目前市場有許多「偽制震宅」 沒耐震還特別「貴」。以市場常聽到的「制震宅」來說，主要是在主結構之外加裝「制震元件」，如：制震壁、阻尼器等，來減少地震時結構物的搖晃程度，但要達到這樣的效果，每個樓層制震器的不僅裝設位置要審慎考量，各樓層配置的數量還不能太少，至少也要達到1／2到2／3以上的樓層都配置才有作用。就曾有不肖建商，只有在高樓層隨便裝幾支，這對於建物耐震性幫助其實相當有限。因此，建議民眾買房還是選擇「耐震設計強度」等級高的房子更實在。

此外，劉永昌進一步提醒，地震造成大樓搖晃的時候，因最大「彎矩破壞力」（折的力量）會順著柱子集中在一樓（軟弱層）的柱體上，從全世界震災統計資料顯示，地震所造成大樓倒塌的主要原因，約95％歸咎於1F柱體嚴重破壞，因此，民眾蓋房或買房，可多留意1F柱體耐震效能，只要能1F能抗強震，即便遇大地震，也能住的更安心與安全。