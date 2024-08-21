一名女網友昨天透過外送平台買東西，外送員通知送達時，她開門領取發現對方竟然是一位年邁阿伯，目測應該有80歲，原PO當場嚇傻，因為她買了很多東西，阿伯還爬樓梯幫她送上樓，看起來氣喘吁吁，讓她直呼「罪惡感好重」，事後給了對方500元小費表達謝意。

原PO在Threads發文表示，昨天在外送平台上買東西，看外送員照片是位阿伯，一開始不以為意，沒想到東西送達後，她開門一看當場嚇傻，外送員是名瘦弱的老伯，她目測認為應該有80歲。

由於原PO住家沒有電梯，她買了一堆東西，阿伯只好爬樓梯送到她家門口，看起來很喘，「他不發一語拍完照就離開了，我罪惡感好重，系統是隨機派發單的嗎？」

內行網友表示，訂單是系統丟出來，附近外送員想接就接，就算接了未取餐前想取消都沒問題，認為阿伯會接這單可能有兩個原因，一是真的缺錢不挑單，不然就是不熟悉操作，只會接單不會棄單。

原PO提到，昨天真的買很多東西，所以有加購兩個塑膠袋，事後也給對方500元小費表達感謝。

貼文引發熱議，許多網友留言「給他小費就是了，會出來跑一定有原因」、「超怕遇到這種，心裡會很不好受，外送真的很辛苦。」一名女外送員有感表示，之前有次下大雨跑外送，訂餐的客人給了150元小費，讓她直呼「大雨出去值得了」。