台北捷運過去的遺失物統計，最多人在捷運上遺失雨傘，但最新2024年統計指出，從1月至7月底止，北捷的遺失物第1名為水壺及衣物類，第2名雨傘、第3名證件（電子票券），冠軍終於不是雨傘。

北捷在上班天單日旅次量高達200多萬人次，遺失物五花八門，日前有網友分享小孩把水壺忘在捷運車廂裡，結果到北捷遺失物中心一查，發現光是8月3至19日，17天內就有89個水壺被遺落在捷運上，平均每天有超過5個水壺被忘在車上。

北捷2022年曾公布遺失物排行榜，前三名依序為雨傘、包包和皮夾，據《ETtoday新聞雲》報導，北捷指出，今年統計至7月底止，北捷遺失物前3名依序為水壺及衣物類、雨傘、證件（電子票券），其中水壺和衣物類高達8萬件最多，雨傘約3萬多件，證件（電子票券）也有3萬件，而不少民眾丟了東西後也不會回頭找，導致遺失物中心的物品越積越多。

北捷表示，民眾在捷運上遺失物品，可定期上北捷官網及遺失物中心網站尋找，還可以用「AI智慧客服」協尋，系統會即時比對，找到後會主動通知失主。領取遺失物時，只要出示有姓名、身分證字號的證件，就可領回。依據北捷規定，價值500元以下的遺失物，在公告16天後無人認領，則通知拾得人；500元以上物品保留6個月，無人認領後會通知拾得人，若再等3個月拾得人也不要，遺失物就會捐出或銷毀。