民進黨立委林宜瑾的國會辦公室與永康服務處今（21）日上午遭檢調搜索，引發譁然。前國民黨立委陳學聖認為，林宜瑾是繼前行政院發言人陳宗彥、前交通部長李孟諺後，第三個出事的總統賴清德台南幫子弟兵，時間點離賴就職總統百日很近，顯然有人不想給賴好過，也意味賴的位子坐不穩。

陳學聖今在臉書以「又一位賴清德台南幫出事了」為題發文，指出林宜瑾立院辦公室被檢調搜索，是繼陳宗彥、李孟諺後第三個出事的人；然而，一般檢調要動立委，為避免國會保護傘爭議，除非狀況特殊，往往都會避開會期，選在休會期間出手，因此林宜瑾被搜案，應該是準備很久了。

不過陳學聖質疑，休會時間這麽長，檢調何時不出手，就選在李孟諺剛爆不倫戀辭官之際，而陳宗彥被求處重刑，也才沒過幾天；針對一連串的事件，陳學聖認為，出事的都是賴清德台南幫，且時間點離賴就職總統百日又那麽近，看來是有人不想給賴好過。

陳學聖也認為，種種跡象意味賴清德位子坐不穩，不僅面對在野黨如此，對黨內恐怕也無法壓得住，目前民進黨可能正進入衝突階段，而且鬥很兇，接下來就看有權者怎麽妥協。

針對國會辦公室遭搜索一事，林宜瑾發文強調，無論基於什麼原因接受調查，身為中央民意代表都會以身作則，配合司法調查釐清案情，「日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩」。