香港天后梅艷芳2003年因子宮頸癌病逝，享年40歲，讓粉絲留下無限懷念。徒弟草蜢成員蔡一傑過去更曾在演唱會上穿高跟鞋熱舞，以懷念梅艷芳。近日前「上海首富」周正毅妻子毛玉萍，在社群網站分享過去和梅艷芳互動的小故事；她透露梅艷芳特別愛帥哥，生前曾花大錢舉行生日派對，事後毛玉萍貼心幫忙埋單，花了數十萬港幣，約上百萬台幣。

毛玉萍近日在「抖音」分享和梅艷芳的故事，透露梅艷芳也是外貌協會，特別喜歡帥哥，常私下跟她討論帥哥的外型。兩人是在一個朋友的慈善基金會上認識，她印象中的梅艷芳性格豪爽、酒量好，有次梅艷芳開生日派對，毛玉萍覺得自己要送梅艷芳一份大禮，便偷偷幫她埋了單，「花了大概幾十萬（港幣）吧」。

毛玉萍談梅艷芳。（圖／翻攝自抖音）

梅艷芳創造許多經典角色。（圖／中時資料照）

第二天梅艷芳發現毛玉萍幫她埋單，便打給她問：「阿毛，妳怎麼那麼客氣啊，為我埋單」，毛玉萍回應：「那是必須的，這是我送妳的生日驚喜」，兩人感情因此變更好。後來毛玉萍開店，梅艷芳還自發性的來參加開幕活動，沒有收任何車馬費，打麻將還會偷偷放水讓朋友贏，毛玉萍說梅艷芳常看到朋友開心，自己也會很開心。

梅艷芳做人豪爽，很有人緣。（圖／中時資料照）

提到當年梅艷芳癌末舉行告別演唱會，毛玉萍回憶當時自己也去看了，在台下不斷流眼淚。後來梅艷芳病情越來越嚴重，就拒見任何朋友，為的就是不希望病容被看見。毛玉萍說：「她（梅艷芳）是一個非常愛美的人」，如今想起梅艷芳的離去還是會很難過，痛心失去一個好朋友。

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