華碩發布X870E／870系列主機板新品

陣容涵蓋入門到高階至少八款產品， 並於2024德國科隆電玩展（Gamescom）首登場為下半年電競旺季備戰。

除了旗下電競子品牌ROG玩家共和國系列的ROG Crosshair X870E Hero、ROG Strix X870E-E Gaming WiFi、ROG Strix X870-F Gaming WiFi，和白色基調的ROG Strix X870-A Gaming WiFi，也有mini-ITX尺寸的ROG Strix X870-I Gaming WiFi，另ASUSm家族則有TUF Gaming X870-Plus WiFi、Prime X870-P WiFi與ProArt X870E-Creator WiFi等型號，各階系列產品一應俱全。

除了展現新一代AMD Ryzen™ 9000系列處理器的強大AI效能，內建多項創新技術，不僅能提升性能、散熱，亦可為使用者帶來更好的連接性與便利友善的安裝體驗。如透過監測散熱器效率與環境變化，進行CPU最佳化的AI超頻技術，還有讓Ryzen處理器能因應不同工作負載，提供極致運算力的Dynamic OC Switcher和Core Flex功能，以及優化的DRAM信號路徑，提高了系統穩定度與超頻能力的NitroPath DRAM技術，同時支援增強型記憶體配置文件（AEMP），讓設定事半功倍。

另彈性多元的I／O選項包含USB4®、PCIe 5.0®和WiFi 7，再加上EZ PC DIY設計，也讓搭建個人遊戲平台變得輕鬆好上手。

華碩全新X870E／X870主機板均配備AI Cooling II，兼具高效氣流與靜音運行，還有AI Networking II，除可呈獻如GamesFirst（ROG／ROG Strix系列）、CreationFirst （ProArt系列）的傑出網路功能，另有Direction Finder、Fast Check和Traffic Monitor等實用工具。其中，Traffic Monitor可追蹤、管理WiFi頻道使用情況，促進網路效能，搭配WiFi 7和獨家WiFi Q-Antenna，無縫連網隨心所欲。

廣獲好評的EZ PC DIY計劃，融入Q-Design創新設計，簡化PC組裝過程，像是ROG／ROG Strix和ProArt系列搭載的PCIe插槽Q-Release Slim，去除複雜的卡扣、按鈕，顯示卡拆卸皆順手不費力，以及能直覺安裝固態硬碟的M.2 Q-Release和M.2 Q-Slide。而UEFI BIOS中的Q-Dashboard，則可清楚顯示主機板連接器與已安裝設備的資訊，無論調整、設置都更方便快捷。