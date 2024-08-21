歐盟委員會當地時間20日向相關方披露對從中國進口的純電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案。相較於歐盟委員會6月12日最初制定的稅率，歐委會草案對擬議稅率進行小幅調整，且不追溯徵收反補貼稅。此外，特斯拉稅率遠低於中國企業。

其中，比亞迪為17％，吉利為19.3％，上汽集團為36.3％，其他合作公司為21.3％，其他所有非合作公司為36.3％。決定對特斯拉作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段定為9％。

歐盟委員會表示，相關方可以盡快向委員會服務部門要求聽證，並在10天內提供意見。隨後，在考慮相關方的意見後，歐盟委員會將向成員國提交最終決定，成員國將根據歐盟委員會規則的審查程序進行投票（除非有多數票反對，否則委員會的提議將被採納）。最終措施必須在臨時關稅徵收後4個月內實施。任何潛在措施的有效期為5年，可根據合理的請求和隨後的審查延長。

這次的終裁稅率與先前宣布的臨時關稅稅率有所微調。具體到廠商，對比亞迪徵收的稅率較之前調降0.4％；吉利調降0.7％；其他17家與歐盟調查合作的公司稅率從20.8％提高到21.3％；而享受9％單獨特殊反補貼稅率的特斯拉無疑是「最大贏家」。

去年10月4日，歐盟委員會發起針對中國電動車的反補貼調查。2024年7月4日，歐委會公布初步裁定，對中國電動車徵收17.4％至37.6％的臨時反補貼稅。2024年8月20日進行終裁披露，最終提案將於10月由歐盟27個成員國投票表決，屆時如果投票的結果通過，加徵關稅將由臨時法案上升為為期5年的關稅政策，並將於11月4日前做出最終裁決。

面對歐盟的關稅措施，中國政府已於上周向世界貿易組織（WTO）提起上訴。但這項政策已經對中國電動車在歐銷量產生了衝擊。根據諮詢機構Dataforce 統計的16個歐盟成員國數據顯示，7月中國電動車註冊量較上季暴跌45％。其中，在德國市場，中國電動車的市占率從上個月的13％下降至8％；在法國市場，這一數字從8％下降至5％。