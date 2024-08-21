「2024美國民主黨全國代表大會」於美國時間8月19日在芝加哥登場，外交部也組成跨黨派觀選團參與。會中，民主黨黨綱首度納入對台「六項保證」及對台海和平穩定之承諾。對此，民進黨立委王定宇指出，民主黨第一天通過黨綱，六項保證是817公報雷根政府所提出，現在又被列為黨綱，民主黨首次把六項保證列進去有特別的意義。

王定宇說明，六項保證涵蓋對台灣關係法和對台灣軍售等，也代表民主黨未來總統大選後，新的政府也會堅持對台的態度，是具歷史性的意義，身為台灣一分子這是重要的一刻，是對台灣很正面的發展。