麝香豬夜闖交流道 淡定配合等救援

芎林鄉8月初才出現山豬逛大街，20日近午夜又有民眾在竹林交流道發現麝香豬夜深了還不回家，警方獲報後擔心麝香豬影響交通造成事故，立即前往交管並通知竹縣動防所到場協助。麝香豬似乎略懂人語，乖乖聽從警方指揮等待，最終順利搭上救援車等飼主領回。

芎林分駐所20日23時50分接獲民眾報案，稱於芎林鄉竹林交流道附近有隻麝香豬在遊蕩，深怕豬隻遊蕩影響交通或造成事故，立即派員至現場維護秩序，並疏導現場好奇觀看之民眾車輛，同時通報新竹縣動物保護及防疫所人員到場協助抓捕。

警方表示，這隻神奇的麝香豬似乎聽得懂警方的意思，在眾人指示下，蹲坐於富林路旁，安靜的等候動保處的人員到場。最終在警方與動保處人員的通力合作下，成功的將這隻麝香豬請上動物保護救援車，過程十分順利。目前該豬隻由動保處先行帶回，並持續聯繫通知飼主領回，

警方呼籲，民眾飼養寵物，應依動物保護法第5條規定，善盡飼主之管理責任，如未提供適當飼養場所，致疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可依道路交通管理處罰條例第84條規定，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。