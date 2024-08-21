從8月7日到8月19日，輝達股價漲幅幾乎是那斯達克100指數（漲11%）漲幅的3倍之多，亦創下該公司在2023年5月發布聚焦AI的重磅級財報以來最大的8天漲幅。當時輝達股價在不到兩周就上漲33%。

輝達市值在這8天暴增7650億美元，至3.15兆美元，而這8天僅市值增加的部分就超過了特斯拉、摩根大通和沃爾瑪等大型公司的個股市值。

過去兩周，由於零售、通膨和就業數據緩解投資人對於美國經濟可能步入衰退的擔憂，輝達跟隨美股大盤展開V型反攻。

在此之前，因美國非農就業報告意外疲弱使投資人擔心聯準會可能太晚降息導致經濟陷入衰退，美股應聲崩跌。與7月10日站上近135美元的收盤高點相比，輝達在8月7日重挫了27%。其新一代Blackwell系列AI處理器可能延遲出貨的消息，以及大舉買進輝達AI晶片的科技公司何時實現投資報酬以及是否將縮減AI支出等疑慮，亦給輝達股價帶來壓力。

這8天來的急速反彈使輝達股價在周一（8月19日）站回130美元大關，距離7月創下的歷史高點僅差幾個百分點。

輝達這一波歷史性的漲勢能否持續走下去，主要取決於該公司下周發布的財報。

華爾街分析師仍普遍堅持看漲的立場。華爾街投銀Wedbush Securities表示，因AI支出熱潮方興未艾，看好輝達將拿出又一個亮眼的成績單。其股票研究資深副總裁Matt Bryson表示，我仍然給予輝達「買進」評級，我認為輝達季報將再度擊敗市場預期並獲得上修。他們一直以來都是如此。根據其客戶群，目前輝達的動能似乎沒有任何改變。

瑞穗銀行常務董事Vijay Rakesh不畏月初輝達股價重挫，反而調升該股目標價，事後證明這確實有先見之明。Rakesh在報告中指出，需求仍沒有改變，輝達將持續成為領頭羊。

輝達股價強力反彈，其共同創辦人兼執行長黃仁勳的身價也跟著水漲船高，根據彭博數據，自8月7日以來，其淨資產暴增270億美元，達到1,140億美元，成為全球第11大富豪。