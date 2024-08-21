民眾黨政治獻金爭議纏身，時任競總總幹事黃珊珊遭停權3年。民眾黨發言人吳怡萱今（21）日表示，善後小組不受影響，黃珊珊目前仍負責善後小組召集工作，而相關同仁也還在進行查帳，會盡快找齊所有單據並對外說明。

吳怡萱表示，柯文哲希望在短時間內，趕快把查帳的事情水落石出，因此所謂的善後小組，並不因黃珊珊的黨職身分而有影響。所以黃珊珊到目前為止，還是在進行善後小組的召集工作。

吳怡萱說，相關同仁也還在進行查帳，到現在都還是如火如荼地在對每一筆帳，要逐一向監察院系統比對，耗費非常多時間、人力，民眾黨會在時間內盡快找齊所有相關單據並整理好，然後向社會大眾說明。

而民眾黨秘書長周榆修昨說，未來民眾黨考慮讓候選人簽署同意書，接受財務監督，吳怡萱說，財務監督現階段對民眾黨來說是重中之重，確認總統大選一定會有財務監督委員會進駐，至於是否會到地方各層級候選人，可能還是要經過內部討論。

由於黃珊珊被停權，2026年無法選縣市長，台北市議員恐失去母雞。吳怡萱說，現在還是2024 年，距離選舉還有一段非常長遠的時間，對民眾黨來說，先度過這波辛苦的查帳風波，全黨還是要在這次爭議重新穩住腳步、團結，一起重新出發，再來討論2026。