華冠通訊曾為手機代工大廠，將在8月22日正式停止交易，今（21）日股價以1.9元跌停鎖死，已連續2天跌停。華冠2003年大賺超過10億元，於2004年7月掛牌上市，但在手機代工業務萎縮逐漸走向敗退。

在智慧型手機還未普及時，按鍵式的傳統手機曾是主流，華冠當時的主要客戶包括索尼、LG、華碩、摩托羅拉等，該公司2003年曾創下大賺超過10億元、每股純益4元的輝煌成績。

在按鍵式手機流行的年代，華冠2004年7月掛牌上市，2006年4月3日股價曾衝上59.3元。但隨著智慧型手機浪潮，按鍵式手機沒落，華冠營運也逐漸走向敗退。證交所日前公告，華冠自今年8月22日起停止其上市有價證券之買賣。

證交所表示，華冠之前因有證交所營業細則第49條第1項第1、3款及第49條之2第1項第4款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案。

證交所續指，華冠2021年第二季財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，並經證交所公告自2021年8月19日起，其上市之有價證券列為變更交易方法，且自變更交易方法後之次一營業日起，3年內無法達成相關規定情事。