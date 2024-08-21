雲林縣府承辦2025年全國運動會，因部分學校提供競賽場地，加上多數校長擔任籌備人員，全縣國中小校長會議今（決議，明年全運會10月18日至23日開賽期間以及場地復原日24日，全縣國中小停課1周，需補課的5天於114學年度開學日提前開學，亦即從原來9月1日提早到8月25日。

2025全國運動會競賽共34項，分別在41個場地進行，其中游泳、射擊、高爾夫、划船、帆船、自由車、馬術、鐵人三項、現代五項等9項在外縣市，其餘都在雲林境內。

校園作為賽事場地的有石榴國中承辦足球與籃球賽、鎮東國小承辦擊劍、斗六國中承辦武術競賽、北辰國小承辦排球賽等。

今日舉行的國中小校長會議中討論，因應2025年全運會在雲林縣舉行，114學年度提前於8月25日開學，提前1周是為了補10月18日至24日的停課；8月18日至22日為預備周，決議通過。

本學年將於8月30日將開學，縣長張麗善也特地出席在林內國中召開的國中小校長會議，她表示，校長會議是溝通提升教育品質的平台，她很重視教育理念的傳達，也想對校長們表達感謝。

她表示，縣府積極以智慧教育改善城鄉差距，另外也與國際接軌朝向淨零減碳趨勢，希望師長們對學童們宣導在生活中盡一分公民力量，盡量使二氧化碳減低。

她也希望各校透過孩子提醒家長交通安全概念，最近看到很多孩子被阿公、阿嬤或父母載出門發生車禍造成孩子傷亡很遺憾。她並勉勵校長們多宣導反詐騙、反毒、反飆車，勿使小白兔誤闖社會叢林發生憾事。