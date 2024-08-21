威剛與國內醫院龍頭合作，使用Isaac ROS 2打造醫院消毒自主機器人，結合AI人工智慧技術可以自動辨識物件與環境，並選擇最適合的方式進行消毒。採用自主機器人消毒，平均一個晚上可省下4-6名作業人力，大幅減輕醫院清潔人力負擔亦提高環境清消作業的成效與品質。

醫院專案展現威剛開發AMR車體技術與軟體能力，整合自動化控制、相機、感測器與車體設計，偕同AI軟體技術，完成AMR同步定位與地圖建構技術，使得AMR可以順利在任何地景上操作順暢，滿足廠商與產業於不同環境的清消需求。

威剛AMR系統共有兩大主系統，上位機使用研華MIC-710AIX負責AI物件辨識與AI消毒演算法的即時運算，並對下位機ROS主機下達指令執行任務，確保清消效果最佳化且符合標準。為加速部署，下一代威剛AMR車體系統整合研華MIC-732-AO系統，MIC-732-AO為基於具高整合性的輝達NVIDIA Nova Orin可加速整合相機感測器，除了基本的避障與物件辨識，威剛也完成輝達NVIDIA Isaac Perceptor整合，建構完整與成熟的感知、定位和導航功能，更可加速AMR部署時間。

為打造更理想的AMR系統，研華與威剛持續合作，下一步與輝達專家合作整合輝達Omniverse，使用NVIDIA Omniverse來模擬其AMR工作環境，經過測試與調整出最佳的設備布局後，預期更縮短AMR部屬工作所需時間。