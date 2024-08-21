面板產業鏈一直是宇瞻智動化光學檢測設備的重點領域之一，針對目前熱門趨勢的AR/VR眼鏡，宇瞻獲得數間國際性大廠青睞，擁有檢測、校正等客製化設備的實績經驗。由光學儀器起家切入自動化設備，宇瞻具備各式光學儀器與自動化人機的整合能力，並可客製化產測程式，不論是面板材料如玻璃、膜材、背光模組等、面板半成品或各式面板產品應用，宇瞻均有能力設計專屬檢測機台。今年自動化展，宇瞻不但與OtO台灣超微光學合作，展出影像色彩輝度計，更將於現場展示AOI面板檢測機台與系統。

宇瞻首度亮相的ECM電化學金屬加工設備方案，可對傳統加工法難處理的特殊結構與高硬度合金帶來新解方。電化學加工技術是一種非接觸且無應力殘留的非傳統金屬加工法，國際上應用於航太、汽車製造、半導體和精密醫療器械等高精密加工產業的尖端製程。這項技術能精準快速的移除材料與成型，不但能對傳統加工法如CNC難處理的孔洞、管件、渦輪等部位做精密加工，更能直接產出無應力殘留、無毛邊的平滑表面，且此技術適合規模量產，不需再耗費人力二次加工。宇瞻現場將展示多種產業加工後的金屬零件，可透過顯微鏡親眼見證電化學加工後的優異成果。

面對智慧工廠的寬廣願景，宇瞻不僅能為客戶量身打造智動化設備，針對傳統製造業面臨的數位化轉型挑戰，亦能提供全面的智慧轉型支持。宇瞻的機聯網解決方案不受品牌和設備限制，能整合老舊無聯網機台，由外掛感測器與iBox蒐集數據，透過IIoT工業物聯網實現各種產線資訊、用電數據的全面可視化管理，並能協助建設戰情室，達到預測趨勢並主動控制，幫助企業建立高效的智慧工廠。