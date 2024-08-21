民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風波，周刊昨報導，監院4月便告知白營支出差額達2000萬，且時任競總總幹事黃珊珊跟柯當時已知此事，後續黃反駁並喊告，周刊則稱時樂、尼奧負責人戴利玲曾稱柯為此向她道歉，足見柯、黃已知情。對此，戴利玲今發聲明強調，她從未證實柯文哲及黃珊珊早已知悉申報紀錄之帳目有誤。

戴利玲今日發聲明指出，她從未證實柯文哲及黃珊珊早已知悉申報紀錄之帳目有誤；她是於今年8月11日晚間7點許才與柯通話，柯回應不知申報紀錄帳目有問題，向她口頭致歉，並表示會大規模查帳，儘速處理相關爭議。

戴利玲強調，本案現已進入司法程序，刻正由檢察機關偵查中，她也已向檢調單位據實陳述，無意捲入政黨紛爭，或成為攻擊任何人之工具，並希望能恢復平靜生活，基於偵查不公開之原則，謹針對媒體報導不符事實的部分，簡要聲明澄清，並懇請檢調機關儘早查明事實。

民眾黨發言人吳怡萱今也重申，監察院4月通知競辦是稱「資料不完整」，並未說有差額，且討論著重在收入上，黃珊珊、柯文哲當時都不知情。後來戴利玲8月指控，才趕快找會計師了解，亦即黨部高層8月才知道是會計師自行調節支出差額。