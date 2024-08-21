北市北投警分局前偵查隊楊姓警務員、陳姓及江姓偵查佐、，2020年8月前往新北市新莊區，查獲張姓男子持有槍、毒，但楊等人被指控只抓槍，暗中將毒品留給線民，士院21日依隱匿刑事證據、侵占非公用財物等罪，判3警8個月至4年有期徒刑，另禠奪公權1年不等，全案可上訴。

2021年8月26日，楊等人據夏姓線民指證，前往新莊區四維路某停車場，攔查強盜案通緝的張姓男子，並在他身上起獲仿貝瑞塔及仿金牛座手槍各1把、子彈10顆，另有2包安非他命、1瓶神仙水。

楊事後僅偵辦槍枝部分，並將毒品藏在張男車子的排氣管，要夏男暗中取走；案發2年後，夏男出面反咬楊男，說出當年相關的內情，全案由廉政署介入調查，楊等人也分別遭到法辦起訴。

士院判決指出，楊等3人為職司犯罪調查職務之警察人員，卻不知恪遵法令，利用辦理刑事案件機會，隱匿關係他人刑事案件之證據，有害國家刑事司法作用之遂行，在製作移送書時，也未將線民舉報過程如實呈現，反稱是盤查發現，涉嫌偽造文書，導致登載不實公文書。

楊姓警官將應該查扣的毒品，藏在排氣管供線民吸食，有損警察風紀及執行職務之廉潔性，甚屬不該，庭訊時楊坦承部分犯行，陳、江則否認，考量3人的犯罪態度、目的等情狀，判處楊有期徒刑4年，禠奪公權1年2月、陳有期徒刑1年8月，禠奪公權1年2月、江有期徒刑8個月，禠奪公權1年，全案可上訴。

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