最殺唱跳男團Energy在完成台北小巨蛋演唱會，以及9月即將前進高雄巨蛋開唱之後，今宣布11月23日「一觸即發」演唱會將移師新加坡開唱。這是Energy自2003年於新加坡舉行演唱會後，隔了21年再赴獅城開唱。

5位團員十分興奮，以前發行專輯經常飛新加坡宣傳，就像是要去見老朋友的感覺，除了〈放手〉、〈某年某月某一天〉、〈Come On〉、〈多愛我一天〉等經典歌曲回憶殺外，更會帶來〈星期五晚上〉、〈分合〉等締造現象級影響力的新歌。不但跨行業、跨年紀、也跨海內外至日韓的E16蹲風潮這次打算來席捲新加坡，而Energy也將展現誠意於10月5日到新加坡舉行簽唱會，勢必再創氣勢人潮！

Energy「一觸即發」小巨蛋演唱會圓滿落幕，即將前進高雄及新加坡。（相信音樂提供）

回想起22年前去新加坡宣傳、開演唱會往事，Energy 記得當時一到機場就被近4000名身穿黑T恤的歌迷接機包圍，歌迷還包下40 台車瘋狂跟著Energy， 到處都是熱情的尖叫聲！他們鍾愛新加坡美食，有一次因為行程太累加上中暑，Toro又瘋狂嗑海南雞飯，因為太好吃一下子吃太多，隨後就立刻上台演出，一個倒立舞蹈動作後Toro感覺雞飯在食道回流，演出到一半立刻轉身往台下狂吐，實在很驚險難忘！

Energy「一觸即發」小巨蛋演唱會圓滿落幕，即將前進高雄及新加坡。（相信音樂提供）

即將重返新加坡舞台，Energy 覺得像坐上時光機般，好多回憶湧現，也好想看看好久不見的歌迷。演唱會將在11月23日 晚上8點於新加坡室內體育館舉行，8月26日開始預購。10月5日新加坡唯一簽唱會的活動詳情將於後續公佈。請上livenation.sg 或Live Nation Singapore 官方社交平台查詢。