香港駐台灣經濟貿易文化辦事處自2021年起停止運作迄今，大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，台灣對香港仍「抱持敵意」，認為短期內重開的可能性低；港府發言人則回應稱，將繼續按照一中原則處理涉台事務，促進港台經貿合作和人員往來。

香港《明報》報導，中國和平統一促進會香港總會20日在香港舉行「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，約1200名包括港澳台各界代表、海外統促會成員等出席。

中共中央統戰部長石泰峰於會上發表講話時，多次點名批評民進黨當局堅持「台獨」立場，強調國家統一是「中國核心利益的核心」，解決台灣問題的主導權和主動權在大陸手上，並稱今天「比以往任何時候都更有信心、更有能力實現國家完全統一」。

大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，隨著大陸中央加強遏制「台獨」勢力，兩岸交往必定受限，但預期港台之間的交流仍然頻密，建議商界及民間透過固有聯繫，向台灣宣傳一國兩制的正面訊息和優勢。大陸全國港澳研究會副會長譚耀宗則說，台灣對於港台往來有所留難，如提高對港旅遊警示，冀民間有決心保持交流。

大陸全國政協李大壯認為，石泰峰講話反映大陸中央期望香港各界有更多具體行動促進兩岸統一。他認為不能單靠媒體向台灣社會傳達訊息，要加強人文交流，倡民間主動到當地，他以自己為例，將於下周赴台與當地工商界及傳媒高層交流，分享香港最新情况。

此外，香港駐台灣經濟貿易文化辦事處自2021年起已停運，劉兆佳認為短期內重開的可能性低，指台灣當局對香港仍抱持敵意。港府發言人對此回應稱，密切關注兩岸關係的最新情况，繼續按照一中原則及中央政府的基本原則和政策處理涉台事務，促進港台經貿合作和人員往來。

港府於2021年以「台灣粗暴干預香港事務、運作環境日趨惡化」為由，宣布駐台灣經貿文辦停運。台灣在港的台北經濟文化辦事處亦因香港拒批簽證，同年撤走台方駐港人員。香港政制局長曾國衛今年4月在立法會財委會會議上被問會否重啟與台灣溝通時表示，若情况許可，希望可以繼續兩地正常交流。

李大壯表示，設立駐台經貿文辦具實際需要，有助服務在台港人，惟何時重開取決於兩岸關係，目前政治環境下不宜草率重開。