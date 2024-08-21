100歲的老爺爺杜贊經近兩年行走逐漸困難，但他希望自己還是能保持運動習慣，因此改為早上在家騎飛輪。（林雅惠攝）

弘道老人福利基金會高雄服務處為鼓勵長輩保持運動習慣，延緩失能，攜手馬光醫療網舉辦「爺奶Color Walk 高雄場」起跑記者會，今年活動以「肌不可失，逐夢踏實」為主題，希望透過11月16日健走活動，鼓勵高齡者和全家老小一起走出戶外，將運動帶進生活中，提升肌力和生活自主力，讓老後生活更豐富精彩。

記者會邀請兩位高齡長輩展現銀髮活力！今年100歲的杜贊經爺爺，是弘道長期居家服務的長輩，杜爺爺過去習慣每天早上步行到公園運動，但近兩年膝蓋老化嚴重，行走逐漸困難，儘管如此，杜爺爺深知運動對身體的重要性，希望自己 還是能保持運動習慣，因此改為早上在家騎飛輪，下午由弘道居家服務的照顧秘書陪伴杜爺爺到醫院做復健。

連續3年都主動報名健走的杜爺爺，今日在起跑儀式現場鼓舞大家，分享他的生活哲學：「要活，就要動！」除展現100歲的活力，他還鼓勵大家養成運動習慣：「我100歲可以做到，你們一定也可以！」

另一名90歲的何文榮爺爺是弘道基金會關懷1年的獨居弱勢長輩，一個人住在租來的老舊公寓，弘道社工除了日常的家訪關懷，為讓高齡的何爺爺減少家事負擔，協助申請了居家服務，弘道照顧秘書每周3天會協助整理家務，讓何爺爺的生活能更舒適。

除此之外，社工也經常邀請爺爺參與弘道許多活動，喜歡熱鬧的他也重拾了笑容，重新找回生活的熱情與希望。何爺爺一聽到爺奶Color Walk健走活動，馬上答應參加，「行動派」的他，現在每天下午都會到家附近的步道健走30分鐘，希望在活動當天能完成3公里目標，拿到人生中第一個獎牌，也很期待達陣後有學生志工陪伴逛市集、體驗有趣的新事物。

根據高雄市民政局表示，截至今(113)年6月底，高雄市老年人口達19.5％，距離超高齡社會僅一步之遙，弘道老人福利基金會高雄服務處處長陳雅芬指出，2025年台灣將邁向超高齡社會，弘道持續推動「健康老化」概念，期待透過健走3公里，邀請大眾一起關注預防照顧議題，同時增加家庭世代的互動，並提升弱勢長者走出戶外，共同促進身心健康。