北部一名25歲女特教老師，2023年5月與男學生3度發生性行為，學生被母親發現身上有大量吻痕到學校查訪並報警。法院依3個對14歲以上未滿16歲之男子為性交，執行有期徒刑6月，緩刑3年，並向公庫支付10萬元。

地檢署調查，女老師在1國中擔任特教班老師，2023年5月25、26日晚間，竟趁男學生下課後，到租屋處，未違反男生意願情況下，與其性交，27日也在租屋處口交。但男學生身上有大量吻痕，母親發現有異，到校查訪並報警，員警追查後才得知竟是老師所為。

法院審理，女老師坦承犯案。法院認為，她明知道男生當時14歲以上未滿16歲，且是其任教學校的學生，思慮未臻成熟，仍乘學生至其租屋處之際與其3次性交對於身心發育未臻成熟尚無性自主決定權的少男造成危害。

另外，女老師除在警詢飾詞卸責外，於偵訊及法院準備程序均坦承犯行，還在準備程序庭呈上悔過書，並深切自責，可見其確有悔意。

雖學生家長不願和解，但法院認為，女老師經此偵審程序，當知所警惕，而無再犯之虞。依照3個對14歲以上未滿16歲之男子為性交，各處有期徒刑4月。應執行有期徒刑6月。緩刑3年，並向公庫支付10萬元。

教育局對此表示，該案2023年5月29日接獲校安通報，並召開性平會調查，認定甘師性侵害成立，並終止聘約，且議決該師終身不得為兼任、代課及代理教師，教育局已於該年10月30日核准解聘，後續並登載教育部不適任教育人員系統管制，各階段學校、幼兒園、補習班、課照中心等都不得進用該員。

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