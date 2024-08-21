5號越堤道封閉改道示意圖。（新北市水利局提供）
5號越堤道封閉改道示意圖。（新北市水利局提供）

新北市二重疏洪道1號與5號越堤道因配合「二重疏洪道左岸加高工程」施工，分別於去年11月及12月執行改道切換作業。不過，由於施工過程中遇到台北市污水放流幹管、中華電信光纖幹管及台電管線等障礙，目前已申請相關管線排除作業，導致施工進度延後。

根據最新進度，1號越堤道的交通維持改道措施預計延後至今年年底，而5號越堤道的改道措施則將延至2025年2月28日完工。當局提醒，經過該區域的用路人務必遵循現場指示，依照交通號誌及速限行駛，以確保行車安全。施工期間造成的不便，敬請民眾見諒。

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