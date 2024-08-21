莫斯科市長Sergei Sobyanin說，部分無人機在波多利斯克(Podolsk)市上空被摧毀，該城市位於莫斯科地區、克里姆林宮以南約38公里處。

市長在周三清晨4點於Telegram發文說，國防部的防空系統持續擊退敵人無人機(UAV)的攻擊，「這是有史以來規模最大的無人機攻擊莫斯科行動之一，我們將繼續監控情勢」。

Sobyanin說，據初步訊息，沒有人員傷亡或財產損失。

近一兩個月來，烏克蘭時常小規模發射一兩架無人機攻擊莫斯科，都沒造成重大損失。

周三在莫斯科的上空，至少有8架無人機遭到摧毀。

俄羅斯官員很少公布全部的攻擊規模，並且只公布遭擊落的無人機。

俄羅斯官員說，周三對莫斯科的攻擊，是烏克蘭更廣泛的行動一部分，防空系統還在邊境的布良斯克(Bryansk)地區摧毀了23架無人機，以及在其它地區擊落無人機和飛彈。

俄羅斯西部的布良斯克地區首長Alexander Bogomaz說，防空部隊摧毀了一枚烏克蘭發射的飛彈，沒有人員傷亡。