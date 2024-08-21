美國製藥大廠禮來（Eli Lilly）發表最新研究成果，指出旗下減肥藥物具有降低糖尿病風險達 94% 的卓越效力。消息曝光後，禮來周二（20日）股價應聲攀升，一度飆漲逾5%、衝上967美元歷史新高，最終收漲3.05%至949.97 美元。

綜合外媒報導，禮來推出的減肥注射劑「Zepbound」和糖尿病藥物「Mounjaro」均含有活性成分替澤帕肽（Tirzepatide）。臨床試驗表明，在服藥期間，接受最高劑量替澤帕肽的成年受試者體重持續下降約 22.9%，而相對應的安慰劑組體重平均僅下降 2.1%。

更令人驚喜的是，長期研究的初步結果顯示，替澤帕肽不僅能有效減重，還能大幅降低肥胖或超重成年人發展為2型糖尿病的風險，降幅高達 94%。

此項研究成果對禮來而言，無疑是一項重大的突破。在禮來執行長里克斯（David Ricks）於 2017 年初掌舵後，Tirzepatide 在早期臨床實驗中展現的減重效果引起了他的高度重視。他隨即決定加大研發規模和資金投入，最終，在2022年、2023年分別上市「Mounjaro」和「Zepbound」兩款減肥藥，並於2023年創造了超過50億美元的營收。

外界預測，競爭這兩款減肥藥將有望跟上對手諾和諾德（Novo Nordisk）的類似減肥產品「Ozempic」，躋身有史以來最暢銷的藥物行列。截至7 月下旬，禮來已成為全球上市公司市值排行第10名，同時也是全球市值最大的製藥公司。