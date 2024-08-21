民眾黨主席柯文哲陷入大選政治獻金假帳風波，時任競選總幹事黃珊珊因此遭黨中評會停權3年，時任競總財務長、會計師遭開除黨籍，引發外界討論。台北市議員游淑慧表示，柯文哲保黃珊珊是買保險，因黃的哥哥黃曙光仍是國安諮委，哪天要求情要知道電話打去哪，且柯夫人陳佩琪近期在看豪宅、開公司，懷疑柯家裡可能留有不少現金，或許帶柯去見金主的黃珊珊知道錢的來源。

游淑慧昨在政論節目《關鍵時刻》表示，黃珊珊從過去在黨主席身邊就是很貼心的小公主，但對外人都是態度不好的「皇后娘娘」，柯文哲是需要母姊會的人，一個母、一個姊就是黃珊珊、陳智菡，黃珊珊是柯文哲的心靈雞湯，現在砍不了。

游淑慧指出，黃珊珊還有很重要的功能，現在民眾黨內跟綠營關係最好的還是黃珊珊，因為黃的哥哥黃曙光還在當國安會的諮詢委員，「再怎麼樣買個保險，萬一哪一天要求情的時候，也要知道電話要打到哪裡去」。

游淑慧提到，但其中最重要的，還是因為柯文哲跟黃珊珊是利益共同體，在選舉期間，黃珊珊帶柯文哲到處去募款，尤其黃珊珊過去經營的都是偏藍營、偏親民黨主席宋楚瑜的企業家，黃珊珊等於是挖藍營跟宋楚瑜的金主給柯文哲。

而柯夫人陳佩琪最近忙著幫兒子開公司、買房子，游淑慧也懷疑，若檢調現在去搜索柯文哲家中，會搜出滿滿的現金，所以陳才會急著要做財產處分，而黃珊珊可能都知道那些錢的來源是甚麼，所以柯文哲也不敢動黃。