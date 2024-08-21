宏碁開學季端電競新品，促銷活動同步開跑。除了從頂規高階的電競筆電Predator Helios系列，到全尺寸的Acer Nitro系列電競筆電外，全新搭載第14代Intel Core i9處理器的15.4L的Predator Orion X頂級電競桌機也在台登場。

另27吋、配置2K OLED面板、具480Hz高刷新率的電競螢幕Predator X27U F3，以及31.5吋、4K OLED面板、具240Hz高刷新率與DFR（Dynamic Frequency and Resolution）的Predator X32 X3電競螢幕，預計於九月在原價屋首賣，建議售價為35,999元及38,999元。

含括15.6吋，16吋及17.3吋的Nitro全系列電競筆電，建議售價24,900-37,900元，另提供專業玩家或創作者需要的頂級電競筆電包括 Predator Helios 18、Predator Helios 16以及Predator Helios Neo 16，全面搭載Intel® Core™處理器及NVIDIA® GeForce RTX™ 40系列筆電GPU，共計23款，建議售價自51,900～119,900元。

其中，搭載Intel Core處理器(14代)及Intel CoreUltra處理器的Predator指定電競筆電，八月底前購買上Predator VIP網站上傳GamePass開通畫面，再送XBOX無線控制器（市價1,890元）及Predator掠奪者之翼行李箱（25吋市價9,990）。

此外，Acer配合Intel於8／22～8／28三創生活館舉辦的IGD實體活動（Intel Gamer Days）， 指定Predator電競筆電（14代）買就送「知名創作者毛毛二設計款Predator浴巾一條」（市價990元），現場再抽出東京三天兩夜自由行（市價3萬元）。

即日起至9月22日，購買Acer家用筆電、家用桌機及商用筆電、螢幕及平板電腦與投影機指定機種，登錄抽PlayStation®5（Slim）光碟版（市價約20,000），還可周周抽AOPEN 27HC5R X2bmiipx 27吋曲面電競螢幕（市價約7,999），及AOPEN PV11a無線口袋微型投影機（市價約9,990）。

購買Predator指定桌機，登錄送Predator x AXIO掠奪者城市穿梭後背包（市價3,880） 及Predator Galea 365電競耳麥（市價2,490）。購買27吋Predator裸視3D螢幕上網登錄，送Predator Aethon 300電競機械鍵盤─潮感黑 英文鍵（市價3,290）。購買最新AI PC─Swift AI 14筆電、Swift X及Swift Edge指定筆電，登錄送 Predator Cetus 310有線電競滑鼠（市價999）。詳情可參閱活動網站：https：／／acerland.acer.com.tw／activity／page／191。

全新搭載Intel® Core™i9-14900 KF處理器的Predator Orion X（POX-955）電競桌機，擁有特殊太空艙結構可拆式設計，機殼重僅9公斤、體積僅15.4升，巧妙規劃CPU、VGA、氣流增壓與AIO水冷散熱區域，使用極有效率，配置具備24 GB G6X記憶體的水冷式NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 GPU，以及32 GB＋32GB DDR5-5600記憶體、兩個1 TB 的M.2 SSD儲存，可快速卸載或存取遊戲，還有一個NVMe M.2 SSD熱插拔硬碟槽，輕鬆擴充容量。

透過Intel® Killer E3100G和Intel® Killer Wi-Fi 6E AX211，提供快速且順暢的網路連線，並擁有充足的連接埠，包括前置兩個USB3.2 Gen1 （Type-C＋Type-A）、一個麥克風和組合插孔，及後置一個USB 3.2 Gen2x2 Type-C連接埠、三個USB 3.2 Gen2 Type-A、兩個USB 2.0 和一個RJ45連接埠。

Predator Orion X配備PredatorSense 4.0 系統效能應用程式，玩家能夠監控系統的超頻效能，利用直覺的個人化界面，自訂RGB燈效，極致發揮系統的真實潛能。Predator Orion X建議售價178,000元，購買登錄Predator VIP網站、送Predator掠奪者之翼行李箱外，再配合開學活動再送Predator x AXIO掠奪者城市穿梭後背包及Predator Galea 365電競耳麥，還可上網抽PlayStation®5（Slim）光碟版等商品，全台宏碁旗艦專售店，Acer官方商城（Acer Store）及網購或3C通路皆有販售。