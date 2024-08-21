新光金（2888）與台新金（2887）兄弟合的「新新併」，半路殺出程咬金-中信金（2891）拉抬新光金身價，今（21）日續爆量大漲超過半根漲停，寫下近6年半新高，而成交值在早上僅成交3個小時，就爆出近79萬張巨量， 刷新昨（20）日所創的71.4萬張新大量。

金控三角戀，股價悲喜不一、表現不同調，股價投射出股東的心態。中信金為了躍升成第一大金控，願意祭出較優厚的條件合併新光金，讓新光金身價水漲船高，股價連日飆漲，創下近6年半來新高價，外資昨日也大敲逾3萬張。

但中信金因要付出較優厚的條件，股價卻遭到噓聲，今天股價狂掉漆，直接跳空大跌，最低來到33.3元，外資昨天就先倒貨12,676張，今天恐難逃外資再大提款的命運。

中信金今天爆量下殺，至午盤12點時，成交量已達17萬多張，可能寫下2年多來單日最大量。

而台新金今天股價相對淡定，多維持在平盤下小跌0.05元或0.1元附近，成交量能平平，價量都沒有出現漣漪，昨日傳出新新合，外資小買超704張。