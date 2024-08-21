王莫昀／台北報導

實價登錄資料顯示，上半年預售住宅成交金額高達1.3兆，已達去年全年83％，不過，限貸令來襲，影響消費者購屋貸款，部分建商也感受到土建融申辦有壓力。不過，雋品建設董事長簡順章直言，銀行挑客戶，有實力、長年合作的建商不會受到影響。展望後巿，業者仍多持樂觀態度。

永慶房產集團依實價登錄資料比較2021年至2024年迄今預售屋成交件數和總銷金額的房市表現，2024上半年預售住宅的成交件數高達74,866件、總銷金額1.3兆。光是今年上半年預售交易件數和總銷金額，就已經達到去年2023全年的75.3％和83.7％；也分別達到2021年成交件數的80.7％、總銷金額的103.7％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，預售屋價格反映的是對未來房價的預估，在台灣經濟發展穩健樂觀、低利環境持續的大環境下，使預售屋價格有所支撐，更可能進一步帶動中古屋價格上漲。展望下半年的房市，全球經濟發展是否會維持穩健趨勢、美國總統大選結果、以及地緣政治變化，都可能會對台灣房市產生影響，值得持續觀察。

329檔在台北巿植物園旁推出「雍雋品」熱銷的簡順章表示，銀行貸款會挑對象，像是公司橫跨建築設計、裝修、營造到建設，成立近14年，除推案，營造設計客戶包括國內外科技大廠，為此，與合庫銀、華銀、土地等公股銀行都有合作，並未受到限貸令影響，且旗下建案多在台北巿價格高，較沒有投資客，相信未來交屋，也不會有貸款問題。

幸福家圓總經理簡智敏分析指出，檢視當前營建成本、資金面與科技產業發展，下半年房巿應是樂觀持平。