台中市神岡區陽明橋下游護岸及邊坡，因凱米颱風導致坍塌，連帶通行道路崩毀，導致當地居民通行不便，地方爭取修復，立委何欣純21日指出，市府水利局近日已提報中央申請4740萬元補助，水利署目前已收到此案，她要求盡速排入審查會議，通過後即會核定經費，讓地方順利推動陽明橋復建工程。
陽明橋位於神岡新庄、圳堵及圳前交界處的下游左岸，在凱米颱風期間發生護岸及邊坡坍塌，當地住戶進出的道路也因此崩毀，經台中市府協助施作便道，才讓當地居民得以進出，地方也希望早日完成橋梁護岸、邊坡及道路的復建。
何欣純表示，颱風造成陽明山大排護岸及邊坡坍塌嚴重，市府預估修復的經費龐大，恐難完全支應，因此她日前會勘時，邀集中央水利署第三河川分署分署長張稚煇到場，除了地方水利局先行加固緊急處置，以防災害擴大，也同時評估需要修復的工程經費，並計畫擬定提報中央。
她說，水利局目前規畫的神岡區陽明山排水橋下游護岸災後治理工程，預定施作掏空護岸復建、下游固定及到修復等項目，計畫經費為4740萬元，目前水利局已將計畫報請經濟部水利署第三河川分署。
何欣純表示，修復工程急迫需求性高，所以她請水利署盡速複評，今天得到回應，中央預計9月初審議，通過後即可核定補助經費，她期能早日施工復建，給民眾一條安全的道路及堅固安全的堤防。
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