立委何欣純日前邀請中央水利署第三河川分署分署長張稚煇等人前往會勘。（何欣純國會辦公室提供／李京昇台中傳真）

台中市神岡區陽明橋下游護岸及邊坡，因凱米颱風導致坍塌，連帶通行道路崩毀，導致當地居民通行不便，地方爭取修復，立委何欣純21日指出，市府水利局近日已提報中央申請4740萬元補助，水利署目前已收到此案，她要求盡速排入審查會議，通過後即會核定經費，讓地方順利推動陽明橋復建工程。

陽明橋位於神岡新庄、圳堵及圳前交界處的下游左岸，在凱米颱風期間發生護岸及邊坡坍塌，當地住戶進出的道路也因此崩毀，經台中市府協助施作便道，才讓當地居民得以進出，地方也希望早日完成橋梁護岸、邊坡及道路的復建。

何欣純表示，颱風造成陽明山大排護岸及邊坡坍塌嚴重，市府預估修復的經費龐大，恐難完全支應，因此她日前會勘時，邀集中央水利署第三河川分署分署長張稚煇到場，除了地方水利局先行加固緊急處置，以防災害擴大，也同時評估需要修復的工程經費，並計畫擬定提報中央。

她說，水利局目前規畫的神岡區陽明山排水橋下游護岸災後治理工程，預定施作掏空護岸復建、下游固定及到修復等項目，計畫經費為4740萬元，目前水利局已將計畫報請經濟部水利署第三河川分署。

何欣純表示，修復工程急迫需求性高，所以她請水利署盡速複評，今天得到回應，中央預計9月初審議，通過後即可核定補助經費，她期能早日施工復建，給民眾一條安全的道路及堅固安全的堤防。