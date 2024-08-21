花蓮縣鳳林鎮長林建平為了自身健康，目前為止已成功戒菸1年8個月，而他為將鳳林打造成一座健康小鎮，也帶領公所一級主管及環保暨公園管理所員工一起簽署戒菸宣示公約。（鳳林鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣鳳林鎮公所環保暨公園管理所為扭轉民眾對清潔隊員刻板菸酒印象，在衛生所輔導下，參加無菸職場競賽且獲銅牌成績，消息傳回地方鼓舞人心，鎮長林建平除恭喜同仁，也分享自身戒菸經驗，並帶領公所一級主管簽署戒菸宣示公約，期盼將鳳林打造成一座健康小鎮。

近年國人罹患肺癌比例持續攀升，除空氣汙染，二手、三手菸也是罹癌的主因之一，鳳林鎮環保暨公園管理所呼應世界衛生組織健康職場理念，且扭轉一般民眾對清潔隊的菸酒刻板印象，日前在鳳林鎮衛生所輔導與鼓勵下，參加無菸職場環境賽並榮獲銅牌殊榮。

環保暨公園管理所長沈志祥表示，為建立同仁正確戒菸觀念，5月先開辦3堂菸害防制相關課程，由高階戒菸衛教師葉瑞雄分享戒菸好處及電子煙的危害，每位員工再依據自己想法建構出夢想藍圖，朝健康夢想邁進，衛生所則安排X光車到職場為員工進行胸部X光檢查，以利後續戒菸追蹤管理和轉介。

鳳林鎮長林建平肯定環保暨公園管理所的努力，日前也趁著參加活動機會，笑著公開分享自身戒菸經驗，他說，自己曾戒菸6年但最後依然忍不住吸菸，且擔任代表會主席時，大家都知道主席室一定是煙霧繚繞，煙灰缸必不可少。

林建平接著說，當他當選鎮長準備進入鎮公所服務時，秘書與同仁依過往對自己印象，趕緊在鎮長室加裝空氣淨化設備、備妥菸灰缸，不過他因自己身體健康改變，以及考量公所大多員工都不吸菸，於是下定決心再次戒菸，到目前為止已成功戒菸1年8個月，期間體能狀態改善許多。

林建平為鼓勵鎮公所員工努力戒菸，日前也帶領公所一級主管、環公所員工等人，在葉瑞雄見證下共同簽屬戒菸宣示公約，朝打造鳳林健康小鎮目標邁進。

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