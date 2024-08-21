墾丁曾是台灣聞名的渡假勝地，近年食宿費用飆漲，導致觀光人潮雪崩式滑落，南灣遊憩區去年甚至僅有35萬人造訪，跌落至屏東觀光景點第十名。對此，藝人史丹利順勢揭露墾丁亂象，難掩怒火開轟：「品質好幾年都不改善，卻只會靠X為什麼沒有人來」。

墾丁國家公園白沙灣近來頻頻出現亂象，有報導指出水上活動業者插滿陽傘霸佔該處營業，倘若遊客進入沙灘未租用陽傘，就會遭惡意驅離。對此，史丹利表示4年前去墾丁白沙灣時，就眼見沙灘插滿業者的陽傘，佔據「海景第一排」，即便沒有遊客還是開著插在該地；雖然當時自己有帶傘，但是沒有地方插，迫於無奈只能跟業者租傘。原以為情況會有所改善，沒想到隔了4年，再度看到相同報導。

史丹利指出墾丁沙灣被業者用陽傘佔據，是多年未改的亂象。（圖／熱血史丹利大叔應援團臉書）

史丹利指出前後4年唯一不同的地方，就是業者有比較收斂，沒用到的陽傘雖然插在沙灘上，不過已經會「闔起來」，讓他忍不住嘲諷：「像極了在沙灘上上香」。接著指出，想去一個地方玩，除了天然景色吸引人，「周邊細節與品質才是加深大家回訪的原因」，不過多年過去，卻不見明顯改善，讓史丹利砲轟：「只會靠X為什麼都沒人來，那我想也只能繼續靠X，看看這樣插著拜拜會不會保佑有人來吧！」

史丹利指出業者用陽傘佔據沙灘的亂象多年未改。（圖／熱血史丹利大叔應援團 臉書）

許多網友聽聞後感同身受，紛紛留言：「20年前就是這樣了，還要求不可以在傘附近停留，所以不租傘的話，你不是要泡在海裡，就是要站在沙灘之外」、「去年去也是，近海灘的空停車格不給停，除非租傘，只好開遠一些找位置」、「一直以來主管機關的放任，導致墾丁被玩爛」、「這樣的經營理念還抱怨大家不去墾丁，又不是頭腦壞了」，墾管處日前重申，各沙灘揭有規範業者不得已陽傘強佔沙灘，嚴重者將以「侵占國有土地」移送。