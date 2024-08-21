國民黨籍宜蘭縣長林姿妙前年8月因貪汙等案遭起訴，連同林姿妙在內，全案15名被告中，有8人是縣府官員，隨著民眾黨籍新竹市長高虹安因貪汙一審判有罪遭停職，外界也關注林姿妙涉貪案的進度，宜蘭地方法院希望可在10月底前完成審理程序，預計今年底前宣判。

前年1月間，宜蘭地檢署指揮廉政署搜索縣府等處，同年8月起訴林姿妙等15人，8名涉及圖利、偽造文書等案的被告是縣府官員，2人是羅東鎮公所公務員，林姿妙所涉法條有貪污、洗錢、財產來源不明、偽造文書，她的女兒林羿伶也被依貪污、偽造文書罪起訴。

林姿妙涉貪案雖然早在前年8月就起訴，但至今地方法院還在審理中，而高虹安詐領助理費案，去年8月起訴，不到1年就一審宣判，林姿妙涉貪案進度也讓外界相當關注。

法界人士解釋，林姿妙一案調查證據內容多且繁雜，被告人數多寡也會影響案件進度，此案準備程序庭是2022年10月首次開庭，期間有多名被告聲請勘驗偵訊光碟，直到今年6月才開第1次審理庭。

地院針對林姿妙涉及洗錢部分，傳喚證人並在9月排定4場審理庭，預計10月進入言詞辯論程序，地院希望可以在10月底前完成審理程序，今年底前宣判。如林姿妙一審因貪污判決有罪將停職，其職務將由副縣長代理；二審如判決無罪可復職，如判有罪且縣長任期超過一半，將由中央派人代理縣長職務。