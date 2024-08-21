有民眾在網上PO文表示，日前行經文山區羅斯福路5段某巷弄，1部汽車竟然直接在路中央停下，接著駕駛就走到旁邊藥局買藥，他錄影檢舉後，警方竟回覆事實認證有爭議，檢舉失敗，他為此感嘆「台灣交通已死」，對此文山二警方表示，按交通新制，併排臨停民眾已不能檢舉，此外該車的移動速度，也無法從影片看出是否有驟然減速的危險駕駛，基於法治及公平原則，所以不予舉發。

文山二警方說明，檢視檢舉的影像檔，無法確定該車是否是在高速行駛後，驟然煞車減速，導致行車危險，難認該車有危險駕駛情形。

該車併排臨停部分，因應交通新制，此項目按「道路交通管理處罰條例第7條之1規定」，已非民眾可檢舉的項目，需由執法人員到場判斷為準，而檢舉人提供的相片、影片，車子仍有緩慢前行，也無法認定該車輛屬臨時停車態樣，基於法治及公平原則，不予舉發。

文山二警方表示，至2024年7月為止，已在該路段告發26起交通違規，未來將持續加強該路段巡邏、稽查違規勤務，減少違規行為發生，另呼籲民眾，交通違規多為立即性案件，如發現交通違規情事，可撥打110請警方前往查處、取締，以維交通順暢。