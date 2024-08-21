桃園市政府衛生局長劉宜廉將於9月接任衛福部健保署副署長，遺缺將由聯新國際醫院副院長賈蔚遞補，他曾於敏盛、聖保祿醫院服務，行醫20年遍及南北桃園，除是醫療談話性節目常客，經營的《賈叔叔的會客室》粉絲團有2.4萬人追蹤，分享的醫學小常識或醫院小故事都獲得回響，據悉市長張善政將借重他的專長和人和，精進食安和防疫、協助婦幼業務和籌畫桃園市立醫院，預計9月20日上任。

台大名醫出身的桃園市副市長王明鉅指出，賈蔚是他台大醫學系的學弟，以前就和他認識、形象佳，馬偕醫院急診科歷練後，就到敏盛醫院、聖保祿醫院和聯新國際醫院服務，當過3個區域醫院的副院長，桃園在地耕耘很久，熟悉緊急醫療跟醫院管理。他提到，未來除了市立醫院是重點項目，攸關健康的食安等業務要再往上提升，還有遲緩兒的早療、防疫等，都是未來努力目標。

「計畫趕不上變化！」本身是天主教友的賈蔚笑說，和聯新醫院的3年合約明年4月要滿了，自己今年已58歲，到了年紀應該要好好回饋社會，從醫以來發現居家醫療真的像在做功德，投入時間不成比例，對年輕人較困難，本來計畫之後要回台北從事社區安寧工作，張市府徵詢時沒第一時間答應，畢竟從沒想過要踏入公部門，但深思後覺得是天主安排的挑戰，就勇敢答應了。

賈蔚說，面談中張善政也給予很多指導，期待跟隨好的地方父母官努力學習，他也提到市政是延續的，除了著重張善政力推的智慧城市醫療，建置優質的公共衛生及醫療保健智慧服務網絡，讓年長長輩也能享受到、促進健康，不諱言桃園也是六都唯一沒有市立醫院的直轄市，前後任市長也都積極規劃，選址很重要，這都是工作上的挑戰，會接棒加速推進。

市府指出，賈蔚是醫界頗負盛名的急診醫學權威，畢業自台大醫學系，不僅具有深厚的醫學背景，更擁有台大EMBA學位，目前也正在攻讀輔大管理學院的博士班，多元專業背景與同時擁有醫學、法學雙學位的現任局長劉宜廉相同，跨領域的專業是張善政延攬賈蔚最主要的原因之一。這也是六都執掌衛生局的首長中，張善政獨到的用人哲學，以因應快速變化的社會環境。

新聞處長羅楚東指出，劉宜廉任內依循張善政指示，積極推動桃園擴大肺癌篩檢、偏鄉智慧醫療、補助弱勢兒童施打腸病毒71型疫苗等政策，同時擴大桃園醫療量能，而在面對蘇丹紅、進口蛋混充本土液蛋等重大食安問題時，也領先全台積極查緝，均讓市民相當有感。賈蔚則具有專業醫學知能與深厚管理專才，於桃園在地醫院深耕20多年，張善政期待借重專業與經驗，持續守護桃園市民的健康，打造桃園成為智慧健康暨科技友善的幸福城市。

議員黃婉如讚賈蔚理性溫和，也善於聆聽協調，樂見對桃園醫療熟悉、身段柔軟的賈蔚接棒。