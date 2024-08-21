陳竹昇、林美秀在《妳是我的姐妹》飾演温貞菱、李霈瑜(大霈)的父母，本身沒有小孩的林美秀透露，若能選擇，自己是喜歡女兒的，「我喜歡女兒的那種撒嬌，可以打扮。」而戲裡戲外都有兩個女兒的陳竹昇則表示，自己不會偏心，透露孩子相處可能會吵吵鬧鬧、告狀，但不會說爸爸偏心，他分享自己的教育心得：「要有一些分寸拿捏，不要讓小朋友感覺被忽視！」

温貞菱、大霈在《妳是我的姐妹》化身相愛相殺的尤家姊妹，戲裡經常互嗆鬥嘴，戲外則和劇中爸媽林美秀、陳竹昇建立起好交情。温貞菱透露：「看到竹昇哥跟美秀姐，就真的會有爸爸媽媽的感覺，很想要每一次上戲前擁抱他們，下戲後再擁抱他們。」有種拍這部戲真的和這群人，成為家人的感覺，加上劇組工作人員，大家的氛圍很歡樂、很開心，其實就會感染到劇中的尤家一群人。

温貞菱(後排左)、李霈瑜(後排右)、陳竹昇(前排左)、林美秀在《妳是我的姐妹》飾演一家人。（八大提供）

坐擁金馬、金鐘獎演技肯定的林美秀劇中個性強悍正直、重情重義，除了有一位對她一見鍾情、溫順體貼的老公陳竹昇外，還有一對寶貝女兒。她豪氣表示，自己和劇中角色最像的地方是個性，「講義氣！朋友講什麼，ok！沒問題！」戲裡過足寵愛女兒的體驗，林美秀分享在劇中和個性截然不同的姊妹花，有不同的互動方式，和大霈飾演的內斂大女兒可能是輕輕地抱抱示愛，和温貞菱所詮釋的直率小女兒，就是會被熱情擁抱討拍。

林美秀在《妳是我的姐妹》劇中很重義情的個性，跟本人很像。（八大提供）

同樣曾獲金馬、金鐘獎殊榮的陳竹昇，劇中是愛家愛妻愛女兒的小男人尤爸，他笑說角色和自己比較沒有那麼一致，「當然每個人心中都有比較女生的、或是比較男生的部分，只不過尤爸是母性光輝的比例很高。」雖然在劇中對老婆唯命是從，但陳竹昇認為這不是誰強勢的問題，而是生活的互補，「因為戲裡面這個『尤爸』的個性比較裹足不前！那『尤媽』就可以好好帶領家庭。」