民眾黨主席、台北市前市長柯文哲的妻子陳佩琪，目前仍任職於台北市政府轄下的聯合醫院，不過日前陳佩琪自曝為了成立「小草咖啡廳」，但礙於尚未退休，因此先用兒子的名義成立公司，遭質疑有違法之嫌。而陳佩琪上周又在臉書上發文「翻供」，表示成立公司是兒子個人行為，「請問我這樣違反什麼公務人員服務法？」對此國民黨議員游淑慧則直言「很訝異她能完全睜眼說瞎話、面不改色。」

陳珮琪日前於臉書發文自曝，為了趕在柯文哲生日之前成立「小草咖啡廳」，但礙於還是聯合醫院醫師身分尚未退休，公務員身分不得創立公司，因此先用兒子的名字成立公司，待退休後再接手。不過此舉已經有違反公務員兼職相關法令，引發社會議論。過沒幾天陳佩琪再度發文，表示「自己有犯嫌、沒犯意，希望屆時法官在量刑時可以從輕量刑」再度引起討論。

不過16日陳佩琪臉書發文再度改變說詞，表示兒子已經成年，兩度自己走入銀行開戶，取名和自己所學有關的公司名字，「請問這犯了哪一條法律？我參與是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼好，請問我這樣違反什麼公務人員服務法？」由於說詞180度大改變，也引發各界議論。

而聯合醫院21日下午將舉行考績會調查陳佩琪疑似違規兼職一事，並邀請她到會中說明。不過國民黨台北市議員游淑慧表示，陳珮琪又改口說公司是兒子的，她只有參與討論，「很訝異她能完全睜眼說瞎話、面不改色，寫臉書招供又翻供，其實都是很法盲的行為。」游淑慧直言，如果不是她的公司，她如何決定撤銷？如果真是兒子的，何需急著撤銷？

游淑慧強調，柯文哲與陳佩琪的兒子都30歲了，要學習尊重孩子，父母自己要搞政治，不要這樣推孩子入坑。開公司、看豪宅都推給兒子之名，或許急著開公司是不是想學木可，從政治獻金帳戶套錢出來？只是可恨太早被發現。