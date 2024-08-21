投資人觀望聯準會（Fed）本周動向，周二美股主要指數全面收黑，科技股帶頭下殺，台股今（21）日開低走低，終場下挫191.21點，收22237.89點。台積電下殺15元，其他3大權值股聯發科、鴻海 、廣達均收黑。

今日電子權值股表現弱勢，台積電終場下殺15元至958元，聯發科跌30元至1220元，鴻海下跌1.61%，廣達跌0.7%。營建股亦走弱，興富發跌逾3%、 長虹跌逾1.5%。

台股20日終場小漲19.47點作，收224429.1點。三大法人賣超14.02億，其中外資買47.57億，投信、自營商分別買超22.63億及賣超84.23億。

美股道瓊下跌61.56點或0.15%，收40,834.97點。S&P500下跌11.13點或0.20%，收5,597.12點。NASDAQ下跌59.83點或0.33%，收17,816.94點。費城半導體下跌70.27點或1.33%，收5,196.30點。