美國民主黨在當地20日晚間舉行第二天的全國代表大會（DNC），前總統歐巴馬登台發表了長達1小時的演講，期間不但呼籲人們投票給賀錦麗，還狂轟川普的個性和政策，稱人們不要再次經歷四年的咆哮、笨手笨腳和混亂，言談之中，歐巴馬比出一個手勢，嘲笑對川普過度在意人群規模的大小，引起台下哄堂大笑。

CNN報導指出，歐巴馬在大會中卯足全力狂轟川普的政策與個性，稱川普在參議院廢除兩黨邊境安全法案（bipartisan border deal），並剝奪婦女生育權的舉動傷害了美國人民，當台下的人群發出噓聲時，歐巴馬說：「別噓了，去投票！」歐巴馬繼續說道：「我們不需要再經歷四年的咆哮、笨手笨腳和混亂」，並把川普執政的那4年比喻成電影，「我們都知道續集通常會更糟糕」。

歐巴馬還對川普進行人身攻擊，稱川普是一位78歲的億萬富翁，自從9年前他搭著自家的黃金手扶梯以來，他就沒有停止抱怨自己的問題，而川普的抱怨「現在變得更糟，因為他害怕輸給賀錦麗」，因此川普給賀錦麗取了幼稚的綽號、散播了瘋狂的陰謀論，不過歐巴馬說：「美國已準備好開啟新篇章。美國已準備好迎接更好的故事。我們已經準備好迎接賀錦麗總統了。」

President Obama: It’s been a constant stream of gripes and grievances that’s actually gotten worse now that Trump is afraid of losing to Kamala. The childish nicknames and crazy conspiracy theories and weird obsession with crowd sizes 🤏 pic.twitter.com/cstJYrpiCg — Kamala HQ (@KamalaHQ) August 21, 2024

當歐巴馬嗆川普對人群規模的有「奇怪的癡迷」時，然後歐巴馬將雙手分開，然後又靠攏，然後低下頭，對這個手勢擺出驚訝的表情，這奇怪的嗆聲舉動引發台下觀眾哄堂大笑。關於這個手勢，前CNN主持人萊蒙（Don Lemon）婉轉的說：「你們都知道歐巴馬的這個手勢意味著什麼。」《哈芬登郵報》、美國政治新聞網站《Mediaite》直指這就是一則性暗示的笑話，用手勢暗示了男性的下體長度。

Ummmm, check out what Obama does with his hands when he talks about Trump's obsession with crowd sizes. pic.twitter.com/pnOqRVUyP9 — Justin Baragona (@justinbaragona) August 21, 2024

另外，前總統歐巴馬的妻子、前第一夫人蜜雪兒也在台上狂轟川普，她說，川普將在這次選舉中嘗試攻擊賀錦麗，而她和她的丈夫歐巴馬對此深有體會，「多年來，川普竭盡全力試圖讓人們害怕我們。他對世界的狹隘看法，如兩個勤奮、受過高等教育、成功的黑人，讓他備感威脅，而這兩個人恰好都是黑人。」

她繼續抨擊川普的政策，例如限制生育自由和降低醫療保健。她說，川普一直在挖掘「醜陋的、厭惡女性的、種族主義的謊言，以取代真正能讓人們生活得更好的想法和解決方案。」