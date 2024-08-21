美國民主黨在當地20日晚間舉行第二天的全國代表大會（DNC），前總統歐巴馬登台發表了長達1小時的演講，期間不但呼籲人們投票給賀錦麗，還狂轟川普的個性和政策，稱人們不要再次經歷四年的咆哮、笨手笨腳和混亂，言談之中，歐巴馬比出一個手勢，嘲笑對川普過度在意人群規模的大小，引起台下哄堂大笑。
CNN報導指出，歐巴馬在大會中卯足全力狂轟川普的政策與個性，稱川普在參議院廢除兩黨邊境安全法案（bipartisan border deal），並剝奪婦女生育權的舉動傷害了美國人民，當台下的人群發出噓聲時，歐巴馬說：「別噓了，去投票！」歐巴馬繼續說道：「我們不需要再經歷四年的咆哮、笨手笨腳和混亂」，並把川普執政的那4年比喻成電影，「我們都知道續集通常會更糟糕」。
歐巴馬還對川普進行人身攻擊，稱川普是一位78歲的億萬富翁，自從9年前他搭著自家的黃金手扶梯以來，他就沒有停止抱怨自己的問題，而川普的抱怨「現在變得更糟，因為他害怕輸給賀錦麗」，因此川普給賀錦麗取了幼稚的綽號、散播了瘋狂的陰謀論，不過歐巴馬說：「美國已準備好開啟新篇章。美國已準備好迎接更好的故事。我們已經準備好迎接賀錦麗總統了。」
當歐巴馬嗆川普對人群規模的有「奇怪的癡迷」時，然後歐巴馬將雙手分開，然後又靠攏，然後低下頭，對這個手勢擺出驚訝的表情，這奇怪的嗆聲舉動引發台下觀眾哄堂大笑。關於這個手勢，前CNN主持人萊蒙（Don Lemon）婉轉的說：「你們都知道歐巴馬的這個手勢意味著什麼。」《哈芬登郵報》、美國政治新聞網站《Mediaite》直指這就是一則性暗示的笑話，用手勢暗示了男性的下體長度。
另外，前總統歐巴馬的妻子、前第一夫人蜜雪兒也在台上狂轟川普，她說，川普將在這次選舉中嘗試攻擊賀錦麗，而她和她的丈夫歐巴馬對此深有體會，「多年來，川普竭盡全力試圖讓人們害怕我們。他對世界的狹隘看法，如兩個勤奮、受過高等教育、成功的黑人，讓他備感威脅，而這兩個人恰好都是黑人。」
她繼續抨擊川普的政策，例如限制生育自由和降低醫療保健。她說，川普一直在挖掘「醜陋的、厭惡女性的、種族主義的謊言，以取代真正能讓人們生活得更好的想法和解決方案。」
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