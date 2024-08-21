擷發科技董事長楊健盟博士表示，非常高興看到擷發科技的「AI軟體平台解決方案」獲得文曄採用，這證明了我們在AI技術領域的領先地位。擷發科技將繼續致力於為客戶提供從AI晶片與硬體平台的選擇與系統軟硬體整合的一站式服務，幫助客戶在迅速變化的市場中保持競爭力。

文曄選用擷發科技的「AI軟體平台解決方案」，為工業物聯網邊緣裝置提供AI模型客制化的一站式服務，使得客戶能夠迅速將AI產品部署到實際應用場景中，顯著縮短了產品上市時間，同時大幅降低AI人力及研發資源的投入成本。