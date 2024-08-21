潛力新星黃信赫以電影《哈勇家》嶄露頭角，今年接連有戲劇《幸福房屋事件簿》、票房破千萬的電影《夏日的檸檬草》，以及戲劇《讓我看見你是誰》等作品問世，每個角色性格差異極大。他在鏡頭前眼神自信有張力，卻透露每次試鏡新角色都很緊張，他向經紀公司求援，老闆林志遠要他天天交功課，錄下自己臨摹經典影視作品片段，藉此習慣鏡頭。

黃信赫說他一開始在家對著手機演獨角戲，難免尷尬，有時忘詞還會一個人笑場，後來他想像鏡頭是真實的人，才慢慢越演越自然。不過有時交出的表演片段被老闆打槍，他求好心切，就再重新詮釋不同演法。他揣摩電影《無間道》梁朝偉冷笑的表情，卻被老闆吐槽「最好梁朝偉會像你一直眨眼睛」，才驚覺忽略眼神的情感傳遞。有次他演關門後罵人，前前後後被退貨5、6次，最後老闆才解惑：「你每次關門都是一樣力道，不能因為要罵人就非得用力撞門，這樣的情緒太單一。」

黃信赫自我要求高，訓練自己自在面對鏡頭。（艾迪昇傳播提供）

黃信赫每天早上交功課，接收老闆建議，中午改進重拍一次，如此天天一則，竟也默默進行半年。半年間，他自拍了《悲情城市》、《無間道》、《色戒》等金獎劇情片，他說：「拍一支影片，從挑片段、背台詞、設計走位、反覆拍攝，有時要花3個多小時。」

林志遠對他讚賞有加：「現在很少有藝人可以這麼有毅力，願意在家中自我練習。」不過在家自拍除了要習慣鏡頭，還得克服家人在門外的尷尬感，他笑說：「要是聽到家人腳步聲，就要立刻降低音量，不然有點小害羞。」

黃信赫外型帥氣。（艾迪昇傳播提供）

透過日復一日練習，黃信赫坦言幫助頗多，「現在直視鏡頭時，能發揮得更好，也藉著研究前輩的演技，對掌握角色能體會更多」。黃信赫主演的青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，8月30日起在 CATCHPLAY＋ 影音平台及愛奇藝國際版同步上架，他在劇中飾演校草，喊話要粉絲一起來感受心跳滿滿的粉紅泡泡。