全家好喝奶茶文宣標明「只是普通好喝」，店內看板同樣有此標記，讓網友很訝異。（摘自全家官網／朱凱台北傳真）

全家「搖搖茶吧」商品推陳出新，滿足消費者炎夏消暑需求。（全家提供／朱凱台北傳真）

超商據點密集滿足消費者需求，店內商品更迭頻率同樣迅速，就有網友近期逛超商時，發現店家推出一款新手搖，但廣告文宣上竟標註「只是普通好喝」，瞬間吸引逾千名網友朝聖，一票人吃驚喊「要確欸？」業者也打趣給出回應。

就有網友不久前在臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品＆好物分享區」發文說，走進全家看到店內出現新看板，正強打新品「好喝奶茶」，讓她不禁納悶「到底是多好喝？我真的很好奇，不好喝我會生氣哦。」不過定睛一看，文宣左上角卻標註「只是普通好喝」，讓網友驚訝喊「好有種」、「要確欸？」、「突然很想試試看」、「我成功被廣告燒到了」。

有網友實際品嚐後分享心得，「覺得不難喝」、「認真說，口感沒很差」、「我覺得還不錯，廣告還滿有記憶點」、「還不錯喝，螞蟻人會愛」；亦有人稱冰塊融化後口感更好，「滿甜的，可以等冰融掉比較好」、「以為是南部人口味」、「我反而更愛仙女奶茶」。

全家自創手搖品牌「搖搖茶吧」後，標榜是全台最大連鎖茶飲店，其中「好喝奶茶」雖然文宣標明「只是普通好喝」，但一旁其實也寫「讓你天天想喝」，訴求用平凡美味的口感吸客回頭，原料採台茶17號白鷺小葉種，經小綠葉蟬叮咬後，茶品風味帶有花蜜香氣，整體口感滑順；據悉，全家自製茶飲透過跨界聯名、發布新品等策略，使成長力道大漲，私品茶業績年增逾4成。