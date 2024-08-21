腸病毒疫情持續延燒，專家預估8月底開學後又將達到一波高峰，請家長協助孩童出入公共場所後正確肥皂勤洗手，避免傳染病威脅。(圖／金門縣衛生局提供)

腸病毒疫情持續延燒，專家預估本月底開學後又將達到一波高峰。金門縣政府為持續守護地區弱勢族群幼童健康，已於今年7月10日起針對設籍當地出生滿2個月至未滿6歲低收、中低收入戶，身心障礙及重大傷病之幼童，補助全額免費接種腸病毒71型疫苗，自今(21)日起將賡續推動第二階段，接種對象為設籍金門出生滿2個月至未滿6歲「脆弱家庭」之幼童。

金門縣衛生局表示，針對第二階段接種對象擬定為社會處列冊之脆弱家庭中出生滿2個月至未滿6歲之幼童，該局亦進行幼童接種意願調查及造冊後交由各鄉鎮衛生所進行幼童的接種及再通知作業，符合接種幼童家長請攜帶幼童的兒童健康手冊及健保卡前往各鄉鎮衛生所接種，若未被通知到但符合施打對象資格，可先洽詢衛生局疾病管制科陳小姐(082-330697轉612)確認相關細節。

衛生局說明，第一階段符合接種對象為弱勢族群之低收、中低收入戶，身心障礙及重大傷病之幼童，經該局調查有意願接種人數為30人，截至昨(20)日已完成施打24人次；該局並針對已接種疫苗者皆進行電話關懷，目前接種之幼童皆無不良反應；另針對原本無意願接種者仍適時關懷連繫，視狀況立即協助安排後續接種事宜。

衛生局強調，關注地區兒童的權益與關懷是縣府的施政重心，爰於近期啟動本縣「扎根零歲教育計畫」完善0-6歲各項照顧工作，打造一個全面支持兒童成長與發展的環境，分齡分階、擴及政府、社會及家庭各層面，給幼童一個安全有品質的生活教養環境。

衛生局再次呼籲，腸病毒感染為幼兒常見的疾病，其中又以「腸病毒71型」最容易導致併發症及重症，雖然接種疫苗後能達到保護效果，但是腸病毒包含幾十種的病毒型，還是會有機會感染其他類型的腸病毒，其他型別目前仍無疫苗可以預防；因此別忘了持續落實個人防護措施，請家長協助孩童出入公共場所後正確肥皂勤洗手，避免傳染病威脅。